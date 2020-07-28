Мишустин поручил доработать концепцию по трансграничной онлайн-торговле

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсвязи совместно с заинтересованными ведомствами доработать концепцию администрирования электронной трансграничной торговли, чтобы представить ее партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Ранее на совещании Мишустин сообщил, что Минфин совместно с ФТС подготовили проект концепции администрирования товаров перемещаемых в рамках трансграничной электронной торговли. В частности, предполагается провести эксперимент по использованию таможенных складов на территории РФ в целях электронной торговли, а также создание института оператора для проведения таможенных операций.
"Максута Игоревича Шадаева (главу Минкомсвязи РФ - ред.) прошу совместно с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, ФТС и ФНС доработать проект концепции, чтобы представить его на рассмотрение наших партнеров по ЕАЭС. Это очень важно. Соответствующее протокольное решение будет подписано", - сказал Мишустин на совещании во вторник.