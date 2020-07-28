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Мишустин поручил доработать концепцию по трансграничной онлайн-торговле
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсвязи совместно с заинтересованными ведомствами доработать концепцию администрирования электронной трансграничной... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:28
максут шадаев
михаил мишустин
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максут шадаев, михаил мишустин, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Мишустин поручил доработать концепцию по трансграничной онлайн-торговле

13:28 28.07.2020
581
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсвязи совместно с заинтересованными ведомствами доработать концепцию администрирования электронной трансграничной торговли, чтобы представить ее партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Ранее на совещании Мишустин сообщил, что Минфин совместно с ФТС подготовили проект концепции администрирования товаров перемещаемых в рамках трансграничной электронной торговли. В частности, предполагается провести эксперимент по использованию таможенных складов на территории РФ в целях электронной торговли, а также создание института оператора для проведения таможенных операций.
"Максута Игоревича Шадаева (главу Минкомсвязи РФ - ред.) прошу совместно с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, ФТС и ФНС доработать проект концепции, чтобы представить его на рассмотрение наших партнеров по ЕАЭС. Это очень важно. Соответствующее протокольное решение будет подписано", - сказал Мишустин на совещании во вторник.
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Максут ШадаевМихаил МишустинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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