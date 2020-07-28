Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575041103.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 47 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1151, до 47 053, всего с начала пандемии умерли 2239 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ac2aef9d8f71f20a1691de5e7ae720c.jpg
румыния
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ac2aef9d8f71f20a1691de5e7ae720c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6d4500ce22887148e73f81de5015e00f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_990:0:3038:2048_1400x0_80_0_0_f5b6ed1b11b50e55b2e0492b49ab7df1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 47 тысяч

13:26 28.07.2020
116
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1151, до 47 053, всего с начала пандемии умерли 2239 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 45 902 случаях заражения, 2206 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"На сегодня в Румынии подтверждены 47 053 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2239 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Аэропорт "Домодедово" получил сообщение о минировании здания и самолетов
Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре
Машина скорой помощи
В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 44
Автомобили полиции Германии
В Германии задержали предполагаемых членов ИГ* ливанского происхождения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит совещание о регулировании трансграничной электронной торговли
Мишустин поручил доработать концепцию по трансграничной онлайн-торговле
Серия фотографий астероидов Клото и Лина, снятые телескопом NEOWISE
Астероид 2009 PQ1 не опасен для Земли, заявила эксперт
Автомобиль украинской полиции
Главу Херсонского облсовета будут судить по делу Гандзюк
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19
Мины на борту корабля Iran Ajr
Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса превысило 16 тысяч
Певец Тимати
Соучредитель Black Star рассказал о будущем лейбла после ухода Тимати
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Президент Украины ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая
Тула
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 220
Здание Центрального банка РФ
ЦБ подготовил предложения по ситуации с отрицательными ценами на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния