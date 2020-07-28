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Религия и мировоззрение
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Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре
Мультимедийная выставка о знаменитом русском старце архимандрите Иоанне Крестьянкине, который с 1967 по 2006 год жил в Псково-Печерском монастыре, откроется в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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псковская область, культура, религия, новости - религия и мировоззрение, российский фонд культуры

Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре

13:27 28.07.2020 (обновлено: 17:02 28.07.2020)
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© Псково-Печерский Свято-Успенский монастырьПсково-Печерский Свято-Успенский монастырь
Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
© Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Мультимедийная выставка о знаменитом русском старце архимандрите Иоанне Крестьянкине, который с 1967 по 2006 год жил в Псково-Печерском монастыре, откроется в стенах обители 1 августа, говорится в сообщении пресс-службы Фонда гуманитарных проектов - одного из организаторов выставки.
"1 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоится открытие мультимедийной выставки "Батюшка", посвященной жизни известного во всей стране православного духовника Иоанна (Крестьянкина)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Посетители выставки смогут увидеть видеохронику, личные вещи и письма архимандрита Иоанна, а также узнают о жизненных ситуациях и людях, которые "способствовали формированию духовного образа старца".
Кроме того, зрители познакомятся с "историями о том, как он применял свой дар духовничества для помощи людям". А в одном из семи залов выставки - зале писем - можно будет взять на память распечатки цитат и советов отца Иоанна. В другом зале - книг - посетители смогут познакомиться с изданиями его трудов.
Выставка в музее Псково-Печерского монастыря продлится до 31 октября 2020 года.
"Патриарх Пимен и патриарх Алексий II, приезжали к отцу Иоанну за советом в их личной духовной жизни и в решении значимых общецерковных вопросов. Многие известные духовники XX века почитали его как своего наставника и называли "духовником духовников", - подчеркнули в пресс-службе.
Экспозицию организовали издательство Псково-Печерского монастыря "Вольный странник", Министерство культуры РФ, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", отмечают в пресс-службе.
Ранее к 110-летию со дня рождения Иоанна Крестьянкина монастырское издательство "Вольный странник" представило на сайте www.batushka110.ru онлайн-выставку "Батюшка".
Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
14 апреля, 19:57Религия и мировоззрение
Цикл онлайн-выставок о русских старцах создадут в церковном издательстве
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