Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Мультимедийная выставка о знаменитом русском старце архимандрите Иоанне Крестьянкине, который с 1967 по 2006 год жил в Псково-Печерском монастыре, откроется в стенах обители 1 августа, говорится в сообщении пресс-службы Фонда гуманитарных проектов - одного из организаторов выставки.

"1 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоится открытие мультимедийной выставки "Батюшка", посвященной жизни известного во всей стране православного духовника Иоанна (Крестьянкина)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Посетители выставки смогут увидеть видеохронику, личные вещи и письма архимандрита Иоанна, а также узнают о жизненных ситуациях и людях, которые "способствовали формированию духовного образа старца".

Кроме того, зрители познакомятся с "историями о том, как он применял свой дар духовничества для помощи людям". А в одном из семи залов выставки - зале писем - можно будет взять на память распечатки цитат и советов отца Иоанна. В другом зале - книг - посетители смогут познакомиться с изданиями его трудов.

Выставка в музее Псково-Печерского монастыря продлится до 31 октября 2020 года.

"Патриарх Пимен и патриарх Алексий II, приезжали к отцу Иоанну за советом в их личной духовной жизни и в решении значимых общецерковных вопросов. Многие известные духовники XX века почитали его как своего наставника и называли "духовником духовников", - подчеркнули в пресс-службе.

Экспозицию организовали издательство Псково-Печерского монастыря "Вольный странник", Министерство культуры РФ, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", отмечают в пресс-службе.