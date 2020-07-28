Аэропорт "Домодедово" получил сообщение о минировании здания и самолетов

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Анонимное сообщение с угрозой "минирования" " Анонимное сообщение с угрозой "минирования" " Домодедово " и всех воздушных судов на стоянках поступило во вторник днем в адрес московского аэропорта, эвакуация не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"На электронную почту "Домодедово" поступило анонимное сообщение о "минировании" здания аэровокзала и самолётов на стоянках", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время "проводятся оперативные мероприятия". Персонал аэропорта и пассажиров не эвакуируют.