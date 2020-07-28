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Аэропорт "Домодедово" получил сообщение о минировании здания и самолетов
Анонимное сообщение с угрозой "минирования" "Домодедово" и всех воздушных судов на стоянках поступило во вторник днем в адрес московского аэропорта, эвакуация... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:24
домодедово (аэропорт)
происшествия
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353
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домодедово (аэропорт), происшествия

Аэропорт "Домодедово" получил сообщение о минировании здания и самолетов

13:24 28.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Анонимное сообщение с угрозой "минирования" "Домодедово" и всех воздушных судов на стоянках поступило во вторник днем в адрес московского аэропорта, эвакуация не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На электронную почту "Домодедово" поступило анонимное сообщение о "минировании" здания аэровокзала и самолётов на стоянках", - заявил собеседник агентства.
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Вчера, 12:02
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По его словам, в настоящее время "проводятся оперативные мероприятия". Персонал аэропорта и пассажиров не эвакуируют.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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