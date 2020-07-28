https://ria.ru/20200728/1575040947.html
Аэропорт "Домодедово" получил сообщение о минировании здания и самолетов
Анонимное сообщение с угрозой "минирования" "Домодедово" и всех воздушных судов на стоянках поступило во вторник днем в адрес московского аэропорта, эвакуация... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:24
2020-07-28T13:24
домодедово (аэропорт)
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575033314.html
https://ria.ru/20200727/1574985371.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155318/90/1553189096_0:0:2834:1594_1400x0_80_0_0_72b2dce31082d8cf240f70da6f783f48.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), происшествия