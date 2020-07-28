Число осадков в Москве в июле может установить рекорд

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество осадков по итогам июля в Количество осадков по итогам июля в Москве может достигнуть двух месячных норм и установить новый абсолютный рекорд для июля, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

Она отметила, что в понедельник был установлен суточный рекорд по количеству осадков для 27 июля - 48 миллиметров. Прежний рекорд составлял 39 миллиметров и принадлежал 2015 году.

"Вчера эти 48 миллиметров, которые выпали на станции ВДНХ, они существенно изменили картину. Сейчас у нас количество осадков за 27 дней июля 162,2 миллиметра, что составляет 176% месячной нормы. Ближайшие дни тоже будут дождливыми, и не исключено, что количество осадков на опорной станции ВДНХ достигнет двух месячных норм", - сказал Позднякова.

Она также отметила, что Москва идет и на месячный рекорд по осадкам.