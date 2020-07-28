https://ria.ru/20200728/1575040682.html
Число осадков в Москве в июле может установить рекорд
Количество осадков по итогам июля в Москве может достигнуть двух месячных норм и установить новый абсолютный рекорд для июля, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:20
2020-07-28T13:20
татьяна позднякова
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Количество осадков по итогам июля в Москве
может достигнуть двух месячных норм и установить новый абсолютный рекорд для июля, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
Она отметила, что в понедельник был установлен суточный рекорд по количеству осадков для 27 июля - 48 миллиметров. Прежний рекорд составлял 39 миллиметров и принадлежал 2015 году.
"Вчера эти 48 миллиметров, которые выпали на станции ВДНХ, они существенно изменили картину. Сейчас у нас количество осадков за 27 дней июля 162,2 миллиметра, что составляет 176% месячной нормы. Ближайшие дни тоже будут дождливыми, и не исключено, что количество осадков на опорной станции ВДНХ достигнет двух месячных норм", - сказал Позднякова.
Она также отметила, что Москва идет и на месячный рекорд по осадкам.
"Москва идет даже на месячный рекорд по осадкам, потому что 183 миллиметра осадков - это самое большое, что выпадало в июле месяце, а у нас уже сейчас 165. Еще немножко, и мы приблизимся к рекордному количеству за 140 лет метеонаблюдений", - сказала Позднякова.