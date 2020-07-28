Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200728/1575040432.html
Алтайский край отработал технологию "врач-врач" в борьбе с COVID-19
Врачи Алтайского края в условиях противодействия пандемии коронавируса отработали технологию оперативной медицинской помощи пациентам с помощью специально... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:16
алтайский край
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
алтайский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_dccd2dde40e566cc62d11249b2b2d1e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алтайский край, общество

Алтайский край отработал технологию "врач-врач" в борьбе с COVID-19

13:16 28.07.2020
184
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 июл – РИА Новости. Врачи Алтайского края в условиях противодействия пандемии коронавируса отработали технологию оперативной медицинской помощи пациентам с помощью специально организованного для медиков консультативного центра, сообщил РИА Новости директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.
"Алтайский край активно включился в работу по реализации нацпроекта "Здравоохранение", главные цели которого – увеличить продолжительность жизни, снизить смертность, улучшить доступность и качество помощи. Информатизация здравоохранения региона уже сегодня показывает положительные результаты, особенно в период пандемии", – сказал он.
Азанов пояснил, что на базе краевой клинической больницы в первый месяц распространения коронавируса в регионе был организован консультативный центр для медицинских специалистов края. Именно сюда поступает вся информация о больных с пневмониями, в том числе и "ковидными".
"Центр работает по технологии "врач-врач": когда медицинский случай представляется сложным или неоднозначным, врачи на местах могут получить консилиумное решение специалистов разного профиля или консультацию более опытного коллеги. Это помогает избежать ненужных личных обращений к докторам, делает врачебную помощь оперативной", - рассказал он.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Врачи на местах на каждого больного заполняют оценочные листы, в итоге выводится балл степени тяжести пневмонии – низкая, средняя и высокая. Специалисты центра ежедневно просматривают пофамильный список и могут принимать решение о транспортировке пациента в другую больницу либо корректировать тактику лечения.
Азанов также сообщил, что еще одна информационная система, которая показала свою эффективность в период пандемии – региональный архив медицинских изображений. Компьютерные и магниторезонансные томографы, цифровые рентгеновские аппараты 40 медицинских организаций края подключены к единому архиву медицинских изображений. Врач любой из подключенных больниц может показать снимок более опытному коллеге, получить поддержку или второе мнение. Кроме того, если в выходные дни в городах края не работают специалисты, расшифровывающие КТ-снимок, изображение отправляется в Диагностический центр Алтайского края, сотрудники которого описывают его. В итоге лечащий врач может быстрее оценить состояние больного и назначить ему лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
010000
Обсудить 0
Алтайский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлтайский крайОбщество
Рекомендуем
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит лечение пациента с COVID-19
Врач скорой помощи
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Машина скорой помощи
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Врач скорой помощи
В Алтайском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Алтайском крае почти две тысячи человек лечатся от COVID-19
Врач
Алтайские врачи освоили информационные технологии при лечении COVID-19
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Томенко призвал жестко отреагировать на резонансное убийство на Алтае
Благоустройство парка им. Борцов Революции в Буденновске
Буденновск стал победителем всероссийского конкурса
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клинической больницы г. Москвы
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 97 пациентов с COVID-19
Кибербезопасность
Эксперт рассказал о кибератаках против российских компаний в 2020 году
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин призвал обсудить проекты об изъятии детей со специалистами
Дананг, Вьетнам
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после гибели рабочих в газовом колодце в Ростове-на-Дону
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
В Греции введут дополнительные ограничения по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния