Алтайский край отработал технологию "врач-врач" в борьбе с COVID-19

БАРНАУЛ, 28 июл – РИА Новости. Врачи Врачи Алтайского края в условиях противодействия пандемии коронавируса отработали технологию оперативной медицинской помощи пациентам с помощью специально организованного для медиков консультативного центра, сообщил РИА Новости директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.

"Алтайский край активно включился в работу по реализации нацпроекта "Здравоохранение", главные цели которого – увеличить продолжительность жизни, снизить смертность, улучшить доступность и качество помощи. Информатизация здравоохранения региона уже сегодня показывает положительные результаты, особенно в период пандемии", – сказал он.

Азанов пояснил, что на базе краевой клинической больницы в первый месяц распространения коронавируса в регионе был организован консультативный центр для медицинских специалистов края. Именно сюда поступает вся информация о больных с пневмониями, в том числе и "ковидными".

"Центр работает по технологии "врач-врач": когда медицинский случай представляется сложным или неоднозначным, врачи на местах могут получить консилиумное решение специалистов разного профиля или консультацию более опытного коллеги. Это помогает избежать ненужных личных обращений к докторам, делает врачебную помощь оперативной", - рассказал он.

Врачи на местах на каждого больного заполняют оценочные листы, в итоге выводится балл степени тяжести пневмонии – низкая, средняя и высокая. Специалисты центра ежедневно просматривают пофамильный список и могут принимать решение о транспортировке пациента в другую больницу либо корректировать тактику лечения.

Азанов также сообщил, что еще одна информационная система, которая показала свою эффективность в период пандемии – региональный архив медицинских изображений. Компьютерные и магниторезонансные томографы, цифровые рентгеновские аппараты 40 медицинских организаций края подключены к единому архиву медицинских изображений. Врач любой из подключенных больниц может показать снимок более опытному коллеге, получить поддержку или второе мнение. Кроме того, если в выходные дни в городах края не работают специалисты, расшифровывающие КТ-снимок, изображение отправляется в Диагностический центр Алтайского края, сотрудники которого описывают его. В итоге лечащий врач может быстрее оценить состояние больного и назначить ему лечение.