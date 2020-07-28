Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит маневры в южной части страны под кодовым названием "Великий пророк – 14" с участием военно-морских и аэрокосмических сил.
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При проведении учений иранские вооруженные силы получают данные с спутника "Нур" - первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.
Агентство опубликовало момент запуска ракеты с боевого вертолета, сообщая, что иранские военные также отработали меры по захвату судна при помощи катеров и вертолетов.
Учения прокомментировал и командующий КСИР Хосейн Салами, заявив, что политика и стратегия Тегерана нацелена на защиту своих жизненно важный интересов и носит оборонительный характер и Иран первым не станет нападать ни на одну страну.
Однако, добавил он, тактическое измерение в случае посягательства со стороны противника предусматривает и наступательные действия, которые отрабатывались в том числе в ходе маневров, следует из сообщения связанного с КСИР портала Sepah News.
Учения проходят на фоне очередного витка напряженности между Ираном и США, связанного с перехватом американскими ВВС иранского пассажирского лайнера на прошлой неделе в небе над Сирией. Тогда, по заявлению иранской стороны, попытка иранского самолета уйти от столкновения привела к пострадавшим как среди экипажа, так и среди пассажиров. Тегеран назвал действия ВВС США опасными и пообещал ответить.
США в свою очередь сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.