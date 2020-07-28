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Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
Иран отработал атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива, задействовав для этого реплику РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:07
иран
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иран, в мире

Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец

13:16 28.07.2020 (обновлено: 14:07 28.07.2020)
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© AP Photo / Mark Duncan, FileМины на борту корабля Iran Ajr
Мины на борту корабля Iran Ajr
© AP Photo / Mark Duncan, File
Мины на борту корабля Iran Ajr . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Иран отработал атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива, задействовав для этого реплику судна, передает агентство Tasnim.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит маневры в южной части страны под кодовым названием "Великий пророк – 14" с участием военно-морских и аэрокосмических сил.
Военные катера Ирана рядом с американским эсминцем Paul Hamilton в Персидском заливе
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При проведении учений иранские вооруженные силы получают данные с спутника "Нур" - первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.
Агентство опубликовало момент запуска ракеты с боевого вертолета, сообщая, что иранские военные также отработали меры по захвату судна при помощи катеров и вертолетов.
Учения прокомментировал и командующий КСИР Хосейн Салами, заявив, что политика и стратегия Тегерана нацелена на защиту своих жизненно важный интересов и носит оборонительный характер и Иран первым не станет нападать ни на одну страну.
Однако, добавил он, тактическое измерение в случае посягательства со стороны противника предусматривает и наступательные действия, которые отрабатывались в том числе в ходе маневров, следует из сообщения связанного с КСИР портала Sepah News.
Учения проходят на фоне очередного витка напряженности между Ираном и США, связанного с перехватом американскими ВВС иранского пассажирского лайнера на прошлой неделе в небе над Сирией. Тогда, по заявлению иранской стороны, попытка иранского самолета уйти от столкновения привела к пострадавшим как среди экипажа, так и среди пассажиров. Тегеран назвал действия ВВС США опасными и пообещал ответить.
США в свою очередь сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Вчера, 10:46
В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана
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