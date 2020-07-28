Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля

РИМ, 28 июл – РИА Новости. Исторический фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошел в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля, его программу во вторник в онлайн-формате объявил директор кинофестиваля Альберто Барбера.
"Андрей Кончаловский – один из самых крупных режиссеров России из поколения, которое постепенно потеряло своих мастеров. Он четыре раза участвовал в конкурсе, трижды выиграв "Серебряного льва", но каждый раз способен удивлять. Он сделает это и в этот раз", - сказал Барбера.
Он отметил, что фильм "Дорогие товарищи" воссоздает "малоизвестный и очень противоречивый эпизод из советской истории во времена Брежнева".
Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. В январе Кончаловский говорил РИА Новости, что планирует выпустить фильм в прокат весной. Однако это было до пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров.
В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. 200 рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.