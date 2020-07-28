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Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля
Исторический фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошел в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля, его программу во вторник в онлайн-формате РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:22
культура
юлия высоцкая
андрей кончаловский
венецианский кинофестиваль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
юлия высоцкая, андрей кончаловский, венецианский кинофестиваль

Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля

13:11 28.07.2020 (обновлено: 13:22 28.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский
Режиссер Андрей Кончаловский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
РИМ, 28 июл – РИА Новости. Исторический фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошел в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля, его программу во вторник в онлайн-формате объявил директор кинофестиваля Альберто Барбера.
"Андрей Кончаловский – один из самых крупных режиссеров России из поколения, которое постепенно потеряло своих мастеров. Он четыре раза участвовал в конкурсе, трижды выиграв "Серебряного льва", но каждый раз способен удивлять. Он сделает это и в этот раз", - сказал Барбера.
Он отметил, что фильм "Дорогие товарищи" воссоздает "малоизвестный и очень противоречивый эпизод из советской истории во времена Брежнева".
Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. В январе Кончаловский говорил РИА Новости, что планирует выпустить фильм в прокат весной. Однако это было до пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров.
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В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. 200 рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
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КультураЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийВенецианский кинофестиваль
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