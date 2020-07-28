Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля

"Андрей Кончаловский – один из самых крупных режиссеров России из поколения, которое постепенно потеряло своих мастеров. Он четыре раза участвовал в конкурсе, трижды выиграв "Серебряного льва", но каждый раз способен удивлять. Он сделает это и в этот раз", - сказал Барбера.