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Распространение нового коронавируса
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В Иране число жертв коронавируса превысило 16 тысяч
Число жертв коронавируса в Иране превысило 16 тысяч после того, как страна обновила антирекорд по погибшим за сутки, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирусы
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране число жертв коронавируса превысило 16 тысяч

13:07 28.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране превысило 16 тысяч после того, как страна обновила антирекорд по погибшим за сутки, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2667 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 235 человек.
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Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 296 273, жертв – 16 147. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 257 019.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
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До этого в течение июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Предыдущий максимальный показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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