В Иране число жертв коронавируса превысило 16 тысяч

ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Иране превысило 16 тысяч после того, как страна обновила антирекорд по погибшим за сутки, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2667 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 235 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 296 273, жертв – 16 147. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 257 019.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.

До этого в течение июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Предыдущий максимальный показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.