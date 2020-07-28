В Якутии возбудили уголовное дело после разлива 4,7 тонны топлива

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после разлива 4,7 тонн дизельного топлива в Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после разлива 4,7 тонн дизельного топлива в Якутии , ущерб от которого превысил 4,5 миллиона рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура

"Прокурор Среднеколымского района … провел проверку по факту разлива нефтепродуктов на дизельной электростанции села Аргахтах "Сахаэнерго" 21 июня. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли)", - говорится в релизе.

Как выяснилось, 27 лет – с 1993 года – цистерну никто не обследовал ни снаружи, ни изнутри. В минувшем июне, по данным прокуратуры, работники дизельной электростанции провели лишь "формально обследование", не выявив никаких дефектов. Это, по данным прокуроров, в конечном счете и привело к экологической аварии.

Помимо уголовной ответственности, компания "Сахаэнерго" наказана в административном порядке – выписаны штрафы на 210 тысяч рублей. В ходе последующих проверок стало ясно, что другие 23 цистерны на электростанции "не обнесены сплошными несгораемыми стенами или земляными валами, их наружное и внутреннее обследование повсеместно не проводится либо проводится формально".