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В Якутии возбудили уголовное дело после разлива 4,7 тонны топлива
Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после разлива 4,7 тонн дизельного топлива в Якутии, ущерб от которого превысил 4,5 миллиона рублей, сообщает во РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:06
республика саха (якутия)
новости - экология
генеральная прокуратура рф
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика саха (якутия), новости - экология, генеральная прокуратура рф, происшествия

В Якутии возбудили уголовное дело после разлива 4,7 тонны топлива

13:06 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после разлива 4,7 тонн дизельного топлива в Якутии, ущерб от которого превысил 4,5 миллиона рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура.
"Прокурор Среднеколымского района … провел проверку по факту разлива нефтепродуктов на дизельной электростанции села Аргахтах "Сахаэнерго" 21 июня. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли)", - говорится в релизе.
Как выяснилось, 27 лет – с 1993 года – цистерну никто не обследовал ни снаружи, ни изнутри. В минувшем июне, по данным прокуратуры, работники дизельной электростанции провели лишь "формально обследование", не выявив никаких дефектов. Это, по данным прокуроров, в конечном счете и привело к экологической аварии.
Помимо уголовной ответственности, компания "Сахаэнерго" наказана в административном порядке – выписаны штрафы на 210 тысяч рублей. В ходе последующих проверок стало ясно, что другие 23 цистерны на электростанции "не обнесены сплошными несгораемыми стенами или земляными валами, их наружное и внутреннее обследование повсеместно не проводится либо проводится формально".
Последствия разлива локализованы 24 июня. Сейчас "организована работа по взысканию ущерба почве и водному объекту ... в общей сумме свыше 4,5 миллиона рублей", резюмирует Генпрокуратура.
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Республика Саха (Якутия)Новости - ЭкологияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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