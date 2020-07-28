В Кузбассе разработали инновационное оборудование для АЭС

КЕМЕРОВО, 28 июл - РИА Новости. Компания-резидент Кузбасского технопарка разработала инновационное оборудование для Смоленской АЭС для сверхглубокой очистки огнестойких масел, которая продлит срок службы масел, уменьшит количество ремонтов и обеспечит надежность работы маслонаполненного оборудования, сэкономит средства, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
"Компания – резидент Кузбасского технопарка разработала инновационное оборудование для Смоленской АЭС. Технологическая установка "ФОДЖ" создана компанией "Микронинтер Сибирь" - резидентом Кузбасского технопарка и инновационного центра "Сколково". Специалисты разработали и запатентовали новый способ сверхглубокой очистки огнестойких масел для атомной энергетики", – говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичные технологии в мире существуют, "но созданный кузбасскими инженерами способ поможет атомщикам продлить срок службы эксплуатационных масел, уменьшить количество ремонтов, обеспечить надежность работы маслонаполненного оборудования и сэкономить для атомной энергетики значительные средства". Уточняется, что производительность установки 2400-4200 литров/час. Минимальная цена оборудования такого типа начинается от 8,5 миллиона рублей.
Уточняется, что маслоочистительный комплекс оборудован специальными картриджами с ионообменными смолами кузбасского производства ПО "ТОКЕМ" – крупнейшего производителя подобной продукции в России. Одним из основных преимуществ комплекса является его модульная конструкция: любой из элементов можно свободно заменить на более производительный. Также установка оборудована усовершенствованным электронным блоком, который позволяет передавать данные о ходе процесса очистки не только на центральный компьютер, но и на персональные устройства оператора (ноутбук, планшет, смартфон).
Установка "ФОДЖ" проходит процесс настройки и производственных испытаний. Затем оборудование будет отправлено на Смоленскую АЭС.
Со ссылкой на специалистов технопарка отмечается, что разработки кузбасских инженеров успешно используются на крупных энергетических объектах РФ и стран ближнего зарубежья: на Калининской, Ростовской и Курской АЭС, на Чебоксарской ГЭС, Норильско-Таймырской энергетической компании и других.
На данный момент резидентами технопарка являются 66 компаний, специализирующихся на IT-технологиях, приборостроении, медицине, биотехнологиях, энергетике, экологии и промышленной безопасности. Кузбасский технопарк входит в состав научно-образовательного центра "Кузбасс".