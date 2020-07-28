В Кузбассе разработали инновационное оборудование для АЭС

Отмечается, что аналогичные технологии в мире существуют, "но созданный кузбасскими инженерами способ поможет атомщикам продлить срок службы эксплуатационных масел, уменьшить количество ремонтов, обеспечить надежность работы маслонаполненного оборудования и сэкономить для атомной энергетики значительные средства". Уточняется, что производительность установки 2400-4200 литров/час. Минимальная цена оборудования такого типа начинается от 8,5 миллиона рублей.

Уточняется, что маслоочистительный комплекс оборудован специальными картриджами с ионообменными смолами кузбасского производства ПО "ТОКЕМ" – крупнейшего производителя подобной продукции в России. Одним из основных преимуществ комплекса является его модульная конструкция: любой из элементов можно свободно заменить на более производительный. Также установка оборудована усовершенствованным электронным блоком, который позволяет передавать данные о ходе процесса очистки не только на центральный компьютер, но и на персональные устройства оператора (ноутбук, планшет, смартфон).