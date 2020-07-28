Лукашенко пообещал, что государство поддержит белорусских военных

"Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит, жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо ж будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие", - приводит пресс-служба слова белорусского лидера.