Лукашенко пообещал, что государство поддержит белорусских военных

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство продолжит материально поддерживать военнослужащих.
Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в микрорайоне Уручье в Минске, президент "заявил о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства".
"Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит, жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо ж будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие", - приводит пресс-служба слова белорусского лидера.
Он также отметил, что в ближайшие пять лет приоритет в обеспечении жильем будет отдан многодетным и военнослужащим. "Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже", - сказал Лукашенко.