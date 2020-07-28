Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575039134.html
Лукашенко пообещал, что государство поддержит белорусских военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство продолжит материально поддерживать военнослужащих. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:02
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_9ca9042fa80753a39494d22d4f95600a.jpg
https://ria.ru/20200728/1575034848.html
https://ria.ru/20200724/1574864232.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_9ca9042fa80753a39494d22d4f95600a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_e62e6db8a91503cf665525fc216491f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_897:0:2944:2047_1400x0_80_0_0_41ca77f7e589df80a80c69e01455ff43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал, что государство поддержит белорусских военных

13:02 28.07.2020
973
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство продолжит материально поддерживать военнослужащих.
Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в микрорайоне Уручье в Минске, президент "заявил о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:14
Лукашенко заявил о правильности курса в сфере системы нацбезопасности
"Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит, жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо ж будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие", - приводит пресс-служба слова белорусского лидера.
Он также отметил, что в ближайшие пять лет приоритет в обеспечении жильем будет отдан многодетным и военнослужащим. "Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 июля, 14:22
Лукашенко допустил привлечение военных к наведению порядка в Белоруссии
1011113
Обсудить 3
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
В Кремле рассчитывают, что Сафронову обеспечат лечение в случае COVID-19
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Смоленская АЭС
В Кузбассе разработали инновационное оборудование для АЭС
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россияне выводят валюту с традиционных вкладов в банках на карты
Избирательный участок в Минске
В Кремле прокомментировали избирательные процессы в Белоруссии
Отель в Анталье
Турция может приостановить геологоразведку в Средиземном море
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о правильности курса в сфере системы нацбезопасности
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Россия передала Азербайджану предполагаемого участника иранской банды
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
В Якутии возбудили уголовное дело после разлива 4,7 тонны топлива
Президент РФ Владимир Путин
Контактов Путина с президентом Танзании не планируется, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о работе российских офицеров в СЦКК в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния