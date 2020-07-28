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Нижегородская область
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В Нижегородской области составят рейтинг инвестклимата муниципалитетов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил составить рейтинг инвестиционного климата муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:59
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глеб никитин, нижегородская область, володарск, экономика

В Нижегородской области составят рейтинг инвестклимата муниципалитетов

12:59 28.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил составить рейтинг инвестиционного климата муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Состояние инвестиционного климата – основной KPI (Key Performance Indicator - коэффициент, определяющий эффективность работы – ред.) не только областных, но и муниципальных органов власти. Особенно это важно сейчас, когда необходимо восстановить экономику от последствий распространения коронавирусной инфекции. Именно поэтому я принял решение составить по итогам 2020 года рейтинг состояния инвестиционного климата муниципалитетов Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Отмечается, что на данный момент идет разработка методики составления рейтинга. Планируется, что первый такой рейтинг по итогам 2020 года будет представлен в начале 2021 года.
"Как и федеральный рейтинг, региональный будет формироваться на основе не только статистических данных, но и оценок самих предпринимателей, которые выскажут свое мнение о качестве взаимодействия глав муниципалитетов с инвесторами. Уверен, для муниципалитетов это станет дополнительным стимулом к повышению инвестиционной привлекательности", - добавил губернатор Нижегородской области.
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Среди системных мер, которые позволили улучшить состояние инвестклимата в регионе, отмечается создание ТОСЭР в Володарске и Решетихе, первой в Нижегородской области особой экономической зоны в Дзержинске, внедрение "Электронного инспектора" и иных решений для снижения административного давления на бизнес, развитие интернет-порталов об инвестиционной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020. Регион поднялся на 39 позиций в сравнении с прошлым годом – на 18-е место.
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