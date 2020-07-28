В Нижегородской области составят рейтинг инвестклимата муниципалитетов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил составить рейтинг инвестиционного климата муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Состояние инвестиционного климата – основной KPI (Key Performance Indicator - коэффициент, определяющий эффективность работы – ред.) не только областных, но и муниципальных органов власти. Особенно это важно сейчас, когда необходимо восстановить экономику от последствий распространения коронавирусной инфекции. Именно поэтому я принял решение составить по итогам 2020 года рейтинг состояния инвестиционного климата муниципалитетов Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Отмечается, что на данный момент идет разработка методики составления рейтинга. Планируется, что первый такой рейтинг по итогам 2020 года будет представлен в начале 2021 года.

"Как и федеральный рейтинг, региональный будет формироваться на основе не только статистических данных, но и оценок самих предпринимателей, которые выскажут свое мнение о качестве взаимодействия глав муниципалитетов с инвесторами. Уверен, для муниципалитетов это станет дополнительным стимулом к повышению инвестиционной привлекательности", - добавил губернатор Нижегородской области

Среди системных мер, которые позволили улучшить состояние инвестклимата в регионе, отмечается создание ТОСЭР в Володарске и Решетихе, первой в Нижегородской области особой экономической зоны в Дзержинске, внедрение "Электронного инспектора" и иных решений для снижения административного давления на бизнес, развитие интернет-порталов об инвестиционной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства.