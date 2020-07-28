В Кремле рассчитывают, что Сафронову обеспечат лечение в случае COVID-19

"Мне неизвестно о том, что были доклады. Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование, и в случае подтверждения диагноза будет обеспечено необходимое медицинское обследование", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о том, что у Сафронова подозревают коронавирус.