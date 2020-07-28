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Распространение нового коронавируса
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В Кремле рассчитывают, что Сафронову обеспечат лечение в случае COVID-19
В Кремле рассчитывают, что в случае подтверждения у находящегося в СИЗО советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова коронавируса ему обеспечат должное лечение, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:00
распространение нового коронавируса
иван сафронов
коронавирус covid-19
ева меркачева
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, коронавирус covid-19, ева меркачева, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, происшествия

В Кремле рассчитывают, что Сафронову обеспечат лечение в случае COVID-19

13:00 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что в случае подтверждения у находящегося в СИЗО советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова коронавируса ему обеспечат должное лечение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что у Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО "Лефортово".
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"Мне неизвестно о том, что были доклады. Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование, и в случае подтверждения диагноза будет обеспечено необходимое медицинское обследование", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о том, что у Сафронова подозревают коронавирус.
Он добавил, что возможный пересмотр меры пресечения "зависит от состояния здоровья, от решения следователя и судьи".
"Объяснение нужно получать у следственных органов, но я вам скажу, что совершенно не значит, что следствие стоит на месте, если обвиняемый не задействован на нынешнем этапе", - добавил Песков, отвечая на вопрос о заявлениях адвокатов Сафронова, что с ним не проводятся следственные действия.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Ранее Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
27 июля, 20:38Распространение нового коронавируса
Сафронова изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус
130002
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Распространение нового коронавирусаИван СафроновКоронавирус COVID-19Ева МеркачеваРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваПроисшествия
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