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Ученый считает, что под поверхностью Марса существует жизнь
Астрофизик Димитра Атри из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби предполагает, что если жизнь и сохранилась на Марсе, то искать ее надо не на поверхности, а на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:31
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биология, марс, космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, нью-йоркский университет

Ученый считает, что под поверхностью Марса существует жизнь

13:30 28.07.2020 (обновлено: 13:31 28.07.2020)
5188
© NYU Abu DhabiМарсоход Rosalind Franklin ЕКА и Роскосмоса проведет бурение на 2 метра ниже поверхности Марса в поисках признаков жизни
Марсоход Rosalind Franklin ЕКА и Роскосмоса проведет бурение на 2 метра ниже поверхности Марса в поисках признаков жизни
© NYU Abu Dhabi
Марсоход Rosalind Franklin ЕКА и Роскосмоса проведет бурение на 2 метра ниже поверхности Марса в поисках признаков жизни
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Астрофизик Димитра Атри из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби предполагает, что если жизнь и сохранилась на Марсе, то искать ее надо не на поверхности, а на глубине около двух метров. Свои доводы ученый представил в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Хотя на поверхности Марса не было обнаружено никакой жизни, новое исследование, проведенное научным сотрудником Центра космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри (Dimitra Atri) показывает, что условия под поверхностью Красной планеты вполне могут подходить для этого.
Появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что в древности — 4,1-3,7 миллиарда лет назад — на Марсе существовала водная среда, а значит, скорее всего, и жизнь. Но эрозия марсианской атмосферы привела к резкому изменению климата — исчезли поверхностные воды, сократились пригодные для жизни места на планете.
В настоящее время на Марсе имеются данные только о незначительных количествах воды в форме рассолов, полярных шапок, гидратированных минералов и крупных отложений водяного льда в неглубокой подземной среде. Спутниковые наблюдения подтверждают существование под поверхностью воды в виде ледяных отложений на глубинах от одного метра до нескольких километров.
По мнению ученого, жизнь, если она когда-либо существовала, должна была адаптироваться к современным суровым условиям — низким температурам и высоким дозам радиации, исключающим любую возможность существования устойчивой экосистемы на поверхности планеты.
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Используя комбинацию цифровых моделей, данных космических миссий и исследований глубоководных экосистем на Земле, Атри предлагает механизмы, с помощью которых жизнь могла сохраниться в подповерхностном слое.
Он выдвигает гипотезу о том, что организмы, находящиеся там, могут для своего метаболизма использовать энергию галактических космических лучей, состоящих из высокоэнергетических заряженных частиц, которые проникают на несколько метров ниже поверхности и могут вызывать химические реакции органического катализа, аналогичные тем, которые наблюдаются в подобных радиационных средах на Земле.
Еще одним дополнительным источником энергии, по мнению ученого, могут быть радионуклиды, присутствующие в марсианском реголите.
Если марсоход Rosalind Franklin совместной миссии "ЭкзоМарс" Европейского космического агентства и Роскосмоса, запуск которой запланирован на 2022 год, обнаружит в подземном пространстве планеты воду в виде водяного льда или рассолов, гипотеза станет вполне рабочей.
"Интересно будет убедиться, что организмы могут выжить в таких суровых условиях, всего в двух метрах ниже поверхности Марса, — приводятся в пресс-релизе университета слова Атри. — Ровер Rosalind Franklin, оборудованный установкой подземного бурения, хорошо подходить для обнаружения существующей микробной жизни, и мы надеемся, что он предоставит новые важные сведения".
Предполагается, что марсоход миссии "ЭкзоМарс" с помощью бура длиной два метра отберет образцы глубинных пород.
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