Ученый считает, что под поверхностью Марса существует жизнь

Марсоход Rosalind Franklin ЕКА и Роскосмоса проведет бурение на 2 метра ниже поверхности Марса в поисках признаков жизни

Марсоход Rosalind Franklin ЕКА и Роскосмоса проведет бурение на 2 метра ниже поверхности Марса в поисках признаков жизни

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Астрофизик Димитра Атри из Астрофизик Димитра Атри из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби предполагает, что если жизнь и сохранилась на Марсе, то искать ее надо не на поверхности, а на глубине около двух метров. Свои доводы ученый представил в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Хотя на поверхности Марса не было обнаружено никакой жизни, новое исследование, проведенное научным сотрудником Центра космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри (Dimitra Atri) показывает, что условия под поверхностью Красной планеты вполне могут подходить для этого.

Появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что в древности — 4,1-3,7 миллиарда лет назад — на Марсе существовала водная среда, а значит, скорее всего, и жизнь. Но эрозия марсианской атмосферы привела к резкому изменению климата — исчезли поверхностные воды, сократились пригодные для жизни места на планете.

В настоящее время на Марсе имеются данные только о незначительных количествах воды в форме рассолов, полярных шапок, гидратированных минералов и крупных отложений водяного льда в неглубокой подземной среде. Спутниковые наблюдения подтверждают существование под поверхностью воды в виде ледяных отложений на глубинах от одного метра до нескольких километров.

По мнению ученого, жизнь, если она когда-либо существовала, должна была адаптироваться к современным суровым условиям — низким температурам и высоким дозам радиации, исключающим любую возможность существования устойчивой экосистемы на поверхности планеты.

Используя комбинацию цифровых моделей, данных космических миссий и исследований глубоководных экосистем на Земле, Атри предлагает механизмы, с помощью которых жизнь могла сохраниться в подповерхностном слое.

Он выдвигает гипотезу о том, что организмы, находящиеся там, могут для своего метаболизма использовать энергию галактических космических лучей, состоящих из высокоэнергетических заряженных частиц, которые проникают на несколько метров ниже поверхности и могут вызывать химические реакции органического катализа, аналогичные тем, которые наблюдаются в подобных радиационных средах на Земле.

Еще одним дополнительным источником энергии, по мнению ученого, могут быть радионуклиды, присутствующие в марсианском реголите.

Если марсоход Rosalind Franklin совместной миссии "ЭкзоМарс" Европейского космического агентства Роскосмоса , запуск которой запланирован на 2022 год, обнаружит в подземном пространстве планеты воду в виде водяного льда или рассолов, гипотеза станет вполне рабочей.

"Интересно будет убедиться, что организмы могут выжить в таких суровых условиях, всего в двух метрах ниже поверхности Марса, — приводятся в пресс-релизе университета слова Атри. — Ровер Rosalind Franklin, оборудованный установкой подземного бурения, хорошо подходить для обнаружения существующей микробной жизни, и мы надеемся, что он предоставит новые важные сведения".