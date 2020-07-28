Контактов Путина с президентом Танзании не планируется, заявил Песков

"В настоящее время каких-то контактов между президентами не планируется", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что решению правительственной комиссии о возобновлении авиасообщения с Танзанией предшествовала работа санитарных и авиационных властей, а также анализ целого комплекса параметров, который позволил принять такое решение. По его словам, "это не требует каких-либо контактов на высшем уровне".