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Контактов Путина с президентом Танзании не планируется, заявил Песков
В настоящее время контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой Танзании Джоном Магуфули не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:56
дмитрий песков
владимир путин
великобритания
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, владимир путин, великобритания, турция, в мире

Контактов Путина с президентом Танзании не планируется, заявил Песков

12:56 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В настоящее время контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой Танзании Джоном Магуфули не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия в конце прошлой недели заявила о том, что возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"В настоящее время каких-то контактов между президентами не планируется", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что решению правительственной комиссии о возобновлении авиасообщения с Танзанией предшествовала работа санитарных и авиационных властей, а также анализ целого комплекса параметров, который позволил принять такое решение. По его словам, "это не требует каких-либо контактов на высшем уровне".
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияТурцияВ мире
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