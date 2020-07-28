https://ria.ru/20200728/1575038675.html
Контактов Путина с президентом Танзании не планируется, заявил Песков
В настоящее время контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой Танзании Джоном Магуфули не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:56
2020-07-28T12:56
дмитрий песков
владимир путин
великобритания
турция
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574870864.html
1
великобритания
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574718864_0:112:2889:1737_1400x0_80_0_0_c10c7193e537f8e0aac78cb0c34ad026.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, великобритания, турция, в мире