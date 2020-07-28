Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200728/1575038527.html
Глава Ростуризма рассказала о программе по возврату денег за поездки
Туристические агентства смогут присоединиться к новой программе, позволяющей вернуть от пяти до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, сообщила... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:23
туризм
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944549_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_668c82f87d31a1c17a7243022cbf232a.jpg
https://ria.ru/20200723/1574797934.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944549_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_668c82f87d31a1c17a7243022cbf232a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944549_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_9c13eacd8aa67b4011552d442be6dff6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944549_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_637936010e7c9bc0b3b23d1bfc96f77d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Глава Ростуризма рассказала о программе по возврату денег за поездки

12:54 28.07.2020 (обновлено: 15:23 28.07.2020)
2712
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Мужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл РИА Новости. Туристические агентства смогут присоединиться к новой программе, позволяющей вернуть от пяти до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Прямое участие агентств не предполагается, но они могут обратиться к своему туроператору, который поможет им в этом вопросе. Мы на постоянной (связи) со многими туроператорами, и они заинтересованы в подключении к программе своих турагентских сетей для увеличения продаж. Технически каждый туроператор будет самостоятельно обеспечивать участие тех турагентов, с которыми у него заключены договоры", — написала Догузова на своей странице в Instagram.
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи
23 июля, 15:44Туризм
Все российские регионы поддержали программу стимулирования туризма
По ее словам, на сайтах туроператоров могут появиться личные кабинеты агентов, через которые для клиентов будут подбирать тур по России с учетом возврата части денег. Таким образом туроператор поймет, через какого агента забронировали поездку, и выплатит ему вознаграждение.

"Это беспрецедентная программа поддержки, которая вызвала небывалый ажиотаж, и турагентства являются важным звеном для ее реализации", — рассказала Догузова.

На прошлой неделе правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительные 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов отдыхающим, которые до конца года приобретут тур в российские регионы. По информации Ассоциации туроператоров, кешбэк будет предусмотрен для поездок с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 направлениям, а вне высокого сезона (с 1 октября до 20 декабря) — еще по 11.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Отвечу, наверное, на самый часто задаваемый вопрос в моем директе: могут ли турагенты поучаствовать в новой программе поддержки внутреннего туризма, на которую Правительство выделило 15 млрд руб. Безусловно, могут. Да, согласно условиям программы, прямое участие турагентств не предполагается, но они могут обратиться к своему туроператору, который поможет им в этом вопросе. Мы на постоянной связи со многими туроператорами, и они заинтересованы в подключении к программе своих турагентстких сетей для увеличения продаж. Технически каждый туроператор будет самостоятельно обеспечивать участие тех турагентов, с которыми у него заключены договоры. Например, на сайтах туроператоров для турагентов могут появиться личные кабинеты (у некоторых туроператоров они уже есть), через которые можно будет подобрать для туриста поездку по России на условиях возврата части денежных средств. Таким образом туроператор «увидит» откуда пришел турист и заплатит агенту вознаграждение. Это беспрецедентная программа поддержки, которая вызвала небывалый ажиотаж, и турагентства являются важным звеном для ее реализации. Советую не медлить и обратиться к своему туроператору. За информацией о дате старта акции следите на сайте мирпутешествий.рф, в соцсетях Ростуризма и на моей страничке. Мы сделаем все возможное, чтобы все узнали об этом своевременно и успели поучаствовать.

Публикация от Зарина Догузова (@doguzova_zv)

1541409
Обсудить 5
ТуризмЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
Рекомендуем
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Вывеска на офисе компании МТС
МТС первой в России получила лицензию на 5G
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
"Орда — это мы". Кому в Китае не понравился самурай с Цусимы
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent
Иван Сафронов
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей
Вид на Ялту со стороны отеля Ливадийский
В АТОР сравнили цены на отдых в России и Турции
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Табличка на здании Министерства финансов РФ
Минфин разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния