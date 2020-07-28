Глава Ростуризма рассказала о программе по возврату денег за поездки

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Туристические агентства смогут присоединиться к новой программе, позволяющей вернуть от пяти до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, сообщила глава Зарина Догузова. Туристические агентства смогут присоединиться к новой программе, позволяющей вернуть от пяти до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, сообщила глава Ростуризма

"Прямое участие агентств не предполагается, но они могут обратиться к своему туроператору, который поможет им в этом вопросе. Мы на постоянной (связи) со многими туроператорами, и они заинтересованы в подключении к программе своих турагентских сетей для увеличения продаж. Технически каждый туроператор будет самостоятельно обеспечивать участие тех турагентов, с которыми у него заключены договоры", — написала Догузова на своей странице в Instagram.

По ее словам, на сайтах туроператоров могут появиться личные кабинеты агентов, через которые для клиентов будут подбирать тур по России с учетом возврата части денег. Таким образом туроператор поймет, через какого агента забронировали поездку, и выплатит ему вознаграждение.

"Это беспрецедентная программа поддержки, которая вызвала небывалый ажиотаж, и турагентства являются важным звеном для ее реализации", — рассказала Догузова.