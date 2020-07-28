Глава Ростуризма рассказала о программе по возврату денег за поездки

"Это беспрецедентная программа поддержки, которая вызвала небывалый ажиотаж, и турагентства являются важным звеном для ее реализации", — рассказала Догузова.
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Отвечу, наверное, на самый часто задаваемый вопрос в моем директе: могут ли турагенты поучаствовать в новой программе поддержки внутреннего туризма, на которую Правительство выделило 15 млрд руб. Безусловно, могут. Да, согласно условиям программы, прямое участие турагентств не предполагается, но они могут обратиться к своему туроператору, который поможет им в этом вопросе. Мы на постоянной связи со многими туроператорами, и они заинтересованы в подключении к программе своих турагентстких сетей для увеличения продаж. Технически каждый туроператор будет самостоятельно обеспечивать участие тех турагентов, с которыми у него заключены договоры. Например, на сайтах туроператоров для турагентов могут появиться личные кабинеты (у некоторых туроператоров они уже есть), через которые можно будет подобрать для туриста поездку по России на условиях возврата части денежных средств. Таким образом туроператор «увидит» откуда пришел турист и заплатит агенту вознаграждение. Это беспрецедентная программа поддержки, которая вызвала небывалый ажиотаж, и турагентства являются важным звеном для ее реализации. Советую не медлить и обратиться к своему туроператору. За информацией о дате старта акции следите на сайте мирпутешествий.рф, в соцсетях Ростуризма и на моей страничке. Мы сделаем все возможное, чтобы все узнали об этом своевременно и успели поучаствовать.