Песков перенаправил в правительство вопрос о поощрениях регионам за KPI

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об эффективности программы дотаций регионам РФ за выполнение губернаторами KPI.

"Вопрос для правительства. Минфин, разумеется, сейчас ведёт бюджетную работу, очень напряжённую, она уже началась. В рамках этой работы генерируются разные предложения. На этой стадии все-таки рекомендую обращаться к правительству", - сказал Песков.