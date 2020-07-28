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Песков перенаправил в правительство вопрос о поощрениях регионам за KPI
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об эффективности программы дотаций регионам РФ за выполнение губернаторами... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:52
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
экономика
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министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, экономика

Песков перенаправил в правительство вопрос о поощрениях регионам за KPI

12:52 28.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об эффективности программы дотаций регионам РФ за выполнение губернаторами KPI.
В ходе общения журналистов с Песковым говорилось, что Минфин в рамках оптимизации федерального бюджета на 2021-2023 годы предлагает отказаться от выплаты дотаций регионам за выполнение губернаторами KPI. Эта система была предусмотрена указом президента 25 апреля 2019 года. Пескова спросили, как в Кремле оценивают это предложение Минфина, а также эффективность этой программы в целом.
"Вопрос для правительства. Минфин, разумеется, сейчас ведёт бюджетную работу, очень напряжённую, она уже началась. В рамках этой работы генерируются разные предложения. На этой стадии все-таки рекомендую обращаться к правительству", - сказал Песков.
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