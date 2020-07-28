https://ria.ru/20200728/1575038355.html
Песков перенаправил в правительство вопрос о поощрениях регионам за KPI
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об эффективности программы дотаций регионам РФ за выполнение губернаторами... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:52
2020-07-28T12:52
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, экономика