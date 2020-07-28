Росприроднадзор назвал причину утечки в Химкинское водохранилище

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Причиной загрязнения Химкинского водохранилища нефтепродуктами стал слив отработанного трансформаторного масла с электроподстанции "Старбеево", сообщили РИА Новости в пресс-службе Причиной загрязнения Химкинского водохранилища нефтепродуктами стал слив отработанного трансформаторного масла с электроподстанции "Старбеево", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росприроднадзора

"По результатам анализов идентичности отбора проб воды установлено, что нефтепродукты, выявленные в ливневых колодцах на ПС "Старбеево" и в Бутаковском заливе, на 97% идентичны", - заявили в Росприроднадзоре.

Специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка (Грачевка) в Химках 25 июня. Для локализации и ликвидации разлива были установлены боновые ограждения, поверхность акватории обработана сорбентом. Концентрации загрязняющих веществ в районе разлива превышали допустимые в 177 700 раз. К 3 июлю средний показатель снизился до девятикратного превышения нормы.

В районе трансформаторной подстанции ПС 220 кВ номер 671 "Старбеево" 2 июля обнаружен колодец, в который со стороны подстанции через врезку производится сброс жидкости с характерным запахом трансформаторного масла. На территории трансформаторной подстанции выявили ещё 5 ливневых колодцев, в которых также были радужная пленка и маслянистая жидкость. При дальнейшем осмотре территории подстанции нашли подземный маслонакопитель емкостью 160 кубометров, заполненный отработанным трансформаторным маслом, а рядом - погружной насос.

Ущерб Химкинскому водохранилищу от нефтепродуктов, по данным Росприроднадзора, превысил 46 миллионов рублей.