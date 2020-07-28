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Россия передала Азербайджану предполагаемого участника иранской банды
Москва выдала Баку гражданина Азербайджана, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании в Иране, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:51
россия
генеральная прокуратура рф
иран
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, генеральная прокуратура рф, иран, азербайджан

Россия передала Азербайджану предполагаемого участника иранской банды

12:51 28.07.2020
691
© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Москва выдала Баку гражданина Азербайджана, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании в Иране, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Генеральная прокуратура РФ по запросу азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования Мехди Шукюрова. Он обвиняется в совершении преступлений… проведение учений с целью терроризма и участие в деятельности не предусмотренного законодательством вооруженного формирования УК Азербайджана", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2016 года Шукюров из Азербайджана перебрался в Иран, где вступил в незаконное вооруженное формирование, созданное с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического характера.
"После этого он участвовал в деятельности указанного незаконного вооруженного формирования. С целью совершения преступлений террористического характера он прошел обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также иных представляющих опасность технических средств", - отмечается в сообщении.
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В связи с установлением его местонахождения на территории России Генпрокуратура Азербайджана направила запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен в марте. В сопровождении спецконвоя Шукюров доставлен на родину, добавили в ведомстве.
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РоссияГенеральная прокуратура РФИранАзербайджан
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