https://ria.ru/20200728/1575038242.html
Россия передала Азербайджану предполагаемого участника иранской банды
Москва выдала Баку гражданина Азербайджана, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании в Иране, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:51
2020-07-28T12:51
россия
генеральная прокуратура рф
иран
азербайджан
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_d51a696d4dee74a7dd8c905e95ae7027.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, иран, азербайджан
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Москва выдала Баку гражданина Азербайджана
, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании в Иране
, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
РФ.
"Генеральная прокуратура РФ по запросу азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования Мехди Шукюрова. Он обвиняется в совершении преступлений… проведение учений с целью терроризма и участие в деятельности не предусмотренного законодательством вооруженного формирования УК Азербайджана", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2016 года Шукюров из Азербайджана перебрался в Иран, где вступил в незаконное вооруженное формирование, созданное с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического характера.
"После этого он участвовал в деятельности указанного незаконного вооруженного формирования. С целью совершения преступлений террористического характера он прошел обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также иных представляющих опасность технических средств", - отмечается в сообщении.
В связи с установлением его местонахождения на территории России Генпрокуратура Азербайджана
направила запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен в марте. В сопровождении спецконвоя Шукюров доставлен на родину, добавили в ведомстве.