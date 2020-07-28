Россия передала Азербайджану предполагаемого участника иранской банды

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Москва выдала Баку гражданина Москва выдала Баку гражданина Азербайджана , обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании в Иране , сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Генеральная прокуратура РФ по запросу азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования Мехди Шукюрова. Он обвиняется в совершении преступлений… проведение учений с целью терроризма и участие в деятельности не предусмотренного законодательством вооруженного формирования УК Азербайджана", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2016 года Шукюров из Азербайджана перебрался в Иран, где вступил в незаконное вооруженное формирование, созданное с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического характера.

"После этого он участвовал в деятельности указанного незаконного вооруженного формирования. С целью совершения преступлений террористического характера он прошел обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также иных представляющих опасность технических средств", - отмечается в сообщении.