Адам Маккей создаст сериал о поисках вакцины против COVID-19, пишут СМИ

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. СМИ узнали, американский режиссер и лауреат премии "Оскар" Адам Маккей создаст драматический сериал для телесети HBO, посвященный поиску вакцины против коронавируса, СМИ узнали, американский режиссер и лауреат премии "Оскар" Адам Маккей создаст драматический сериал для телесети HBO, посвященный поиску вакцины против коронавируса, сообщает Deadline.

По информации издания, в разработке проекта, у которого пока нет названия, примет участие его продюсерская компания Hyperobject Industries, а за основу шоу возьмут научно-популярную книгу журналиста Брендана Боррела "The first shot".

Издание посвящено глобальной гонке за разработку вакцины против коронавируса, а также компаниям и ученым, которые поставили все на карту, чтобы спасти жизни людей.

Ожидается, что Боррел, который с момента начала пандемии освещал проблемы, связанные с поиском вакцины, будет продюсировать сериал вместе с Адамом Маккеем и Тоддом Шульманом ("Диктатор", 2012 год).