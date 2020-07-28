https://ria.ru/20200728/1575038138.html
Адам Маккей создаст сериал о поисках вакцины против COVID-19, пишут СМИ
СМИ узнали, американский режиссер и лауреат премии "Оскар" Адам Маккей создаст драматический сериал для телесети HBO, посвященный поиску вакцины против... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:30
2020-07-28T18:30
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, hbo
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
СМИ узнали, американский режиссер и лауреат премии "Оскар" Адам Маккей создаст драматический сериал для телесети HBO, посвященный поиску вакцины против коронавируса, сообщает
Deadline.
По информации издания, в разработке проекта, у которого пока нет названия, примет участие его продюсерская компания Hyperobject Industries, а за основу шоу возьмут научно-популярную книгу журналиста Брендана Боррела "The first shot".
Издание посвящено глобальной гонке за разработку вакцины против коронавируса, а также компаниям и ученым, которые поставили все на карту, чтобы спасти жизни людей.
Ожидается, что Боррел, который с момента начала пандемии освещал проблемы, связанные с поиском вакцины, будет продюсировать сериал вместе с Адамом Маккеем и Тоддом Шульманом ("Диктатор", 2012 год).
Остальные подробности, в том числе о том, кто станет режиссером и войдет в актерский состав, пока не раскрывают.