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Спецпредставитель США Халилзад посетил Осло
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в минувшие выходные посетил Осло, где встретился с главой МИД Норвегии и проинформировал о ходе процесса по РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:55
залмай халилзад
осло
норвегия
талибан
сша
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353
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залмай халилзад, осло, норвегия, талибан, сша, в мире

Спецпредставитель США Халилзад посетил Осло

12:50 28.07.2020 (обновлено: 12:55 28.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОсло
Осло
© РИА Новости / Александр Вильф
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Осло. Архивное фото
МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в минувшие выходные посетил Осло, где встретился с главой МИД Норвегии и проинформировал о ходе процесса по внутриафганским переговорам, сообщило посольство США в Норвегии.
"Специальный представитель по Афганистану Залмай Халилзад посетил Осло 25-27 июля. На встречах с министром иностранных дел Ине Марие Эриксен Сёрейде и другими высокопоставленными должностными лицами посол Халилзад поблагодарил Норвегию за ее постоянный вклад в миссию НАТО в Афганистане и за ее важные усилия по продвижению афганского мирного процесса", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что Халилзад представил обновленную информацию о существующих трудностях на пути к началу внутриафганских переговоров и о том, как все стороны работают над их разрешением.
"Министр иностранных дел и посол Халилзад обсудили все ключевые вопросы, влияющие на афганский мирный процесс, прежде всего, особую важность обеспечения полного вовлечения женщин во внутриафганские переговоры и достижения устойчивого мира", - отметили в посольстве.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США посетит Афганистан, обсудит внутриафганское урегулирование, а также посетит важные для афганского урегулирования Катар и Пакистан и, кроме того, остановится в Осло и Софии.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
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26 июля, 00:43
Спецпредставитель США посетит Афганистан
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Залмай ХалилзадОслоНорвегияТалибанСШАВ мире
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