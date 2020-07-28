Спецпредставитель США Халилзад посетил Осло

МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Спецпредставитель Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в минувшие выходные посетил Осло , где встретился с главой МИД Норвегии и проинформировал о ходе процесса по внутриафганским переговорам, сообщило посольство США в Норвегии.

"Специальный представитель по Афганистану Залмай Халилзад посетил Осло 25-27 июля. На встречах с министром иностранных дел Ине Марие Эриксен Сёрейде и другими высокопоставленными должностными лицами посол Халилзад поблагодарил Норвегию за ее постоянный вклад в миссию НАТО в Афганистане и за ее важные усилия по продвижению афганского мирного процесса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Халилзад представил обновленную информацию о существующих трудностях на пути к началу внутриафганских переговоров и о том, как все стороны работают над их разрешением.

"Министр иностранных дел и посол Халилзад обсудили все ключевые вопросы, влияющие на афганский мирный процесс, прежде всего, особую важность обеспечения полного вовлечения женщин во внутриафганские переговоры и достижения устойчивого мира", - отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США посетит Афганистан, обсудит внутриафганское урегулирование, а также посетит важные для афганского урегулирования Катар Пакистан и, кроме того, остановится в Осло и Софии