https://ria.ru/20200728/1575038106.html
Спецпредставитель США Халилзад посетил Осло
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в минувшие выходные посетил Осло, где встретился с главой МИД Норвегии и проинформировал о ходе процесса по РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:50
2020-07-28T12:55
залмай халилзад
осло
норвегия
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/101752/92/1017529265_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_0b326502fb2306559a51b4d1ab216235.jpg
https://ria.ru/20200727/1574977720.html
https://ria.ru/20200726/1574924308.html
осло
норвегия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/101752/92/1017529265_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_0b326502fb2306559a51b4d1ab216235.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/101752/92/1017529265_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_b6615880e81c89bdc4518fbfa1cec788.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/101752/92/1017529265_896:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_3baa03fb87f53858ccea302577a8c2d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
залмай халилзад, осло, норвегия, талибан, сша, в мире
МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости.
Спецпредставитель США
по Афганистану Залмай Халилзад
в минувшие выходные посетил Осло
, где встретился с главой МИД Норвегии
и проинформировал о ходе процесса по внутриафганским переговорам, сообщило посольство США в Норвегии.
"Специальный представитель по Афганистану Залмай Халилзад посетил Осло 25-27 июля. На встречах с министром иностранных дел Ине Марие Эриксен Сёрейде и другими высокопоставленными должностными лицами посол Халилзад поблагодарил Норвегию за ее постоянный вклад в миссию НАТО в Афганистане и за ее важные усилия по продвижению афганского мирного процесса", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Халилзад представил обновленную информацию о существующих трудностях на пути к началу внутриафганских переговоров и о том, как все стороны работают над их разрешением.
"Министр иностранных дел и посол Халилзад обсудили все ключевые вопросы, влияющие на афганский мирный процесс, прежде всего, особую важность обеспечения полного вовлечения женщин во внутриафганские переговоры и достижения устойчивого мира", - отметили в посольстве.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США посетит Афганистан, обсудит внутриафганское урегулирование, а также посетит важные для афганского урегулирования Катар
и Пакистан
и, кроме того, остановится в Осло и Софии
.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан
" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.