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В Курганской области развивается внутренний туризм
В Курганской области активными темпами набирают популярность внутренние туры, стали востребованными "короткие" экскурсии и однодневные туры выходного дня,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:49
туризм
курганская область
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РИА Новости
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353
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60
туризм, курганская область

В Курганской области развивается внутренний туризм

12:49 28.07.2020
21
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКурган. Архивное фото
Курган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
КУРГАН, 28 июл - РИА Новости. В Курганской области активными темпами набирают популярность внутренние туры, стали востребованными "короткие" экскурсии и однодневные туры выходного дня, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Многие наши земляки ещё опасаются дальних поездок, поэтому используют возможность лучше узнать свой родной регион. Активными темпами набирают популярность туры по области. Стоимость однодневных туров выходного дня начинается от 400 и не превышает 1400 рублей", - цитирует пресс-служба врио директора департамента экономического развития региона Владимира Ковалева.
По его словам, пандемия дала новый импульс развитию туристической отрасли, и задача – воспользоваться этой возможностью.
"Сегодня мы замечаем, что туристы предъявляют повышенные требования к уровню сервиса и к программам туров. Туристической отрасли региона нужно стараться соответствовать ожиданиям", - отметил Ковалев.
Одной из наиболее популярных программ в регионе стала экскурсия "Три монастыря Зауралья" - туристы за один день могут посетить Далматовский, Боровской и Верх-Теченский монастыри. При этом поездка является не паломнической, а скорее познавательной, что делает ее привлекательной для самого широкого круга жителей. Программа экскурсии знакомит туристов с историческим, культурным и архитектурным достоянием родного края.
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Кроме того, спросом пользуются программы "Долина древних курганов" (Белозерский район), "Крестовская история" (Шадринский район) и поездки в усадьбу "Русская изба" (Каргапольский район).
"Сегодня в Курганской области формируется программа по развитию внутреннего туризма. В ней будут предусмотрены гранты предпринимателям, работающим в туриндустрии, а также власти будут помогать с обучением персонала, например, гидов", - сказал Ковалев.
Пресс-служба напоминает, что на территории Курганской области функционируют 84 организации, предоставляющие услуги в сфере туризма - из них пять туроператоров по внутреннему и въездному туризму, а также пять санаторно-курортных учреждений.
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