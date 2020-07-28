Во Вьетнаме более 15 тысяч человек поместили на карантин

БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. Более 15 тысяч человек во Более 15 тысяч человек во Вьетнаме в последние дни были помещены на карантин из-за новой вспышки COVID-19 в приморском городе Дананге и прибытия в страну вывозными авиарейсами нескольких человек, инфицированных коронавирусом, сообщает во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

В настоящее время 15 033 человека помещены на карантин в связи с тем, что в последнее время контактировали с зараженными COVID или прибыли во Вьетнам из регионов с высокой степенью опасности заражения, сообщает агентство. Отмечается, что 322 человека находятся на карантине в больницах, 12 458 человек – в государственных карантинных центрах, 2 253 человека – на домашнем карантине.

До 06.00 (02.00 мск) вторника новых случаев заражения во Вьетнаме зарегистрировано не было, сообщает агентство.

В понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях, в результате которой 15 человек оказались в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция", вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.

В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции - те районы, в которых в последние дни были выявлены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция.

Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

С начала пандемии во Вьетнаме заразился коронавирусной инфекцией 431 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 431 случая заболевания 276 – ввозные: в этих случаях инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину из-за границы вывозными авиарейсами, и несколько иностранцев, прибывших в страну. До вспышки в Дананге во Вьетнаме не было заражений внутри страны в течение 99 дней.