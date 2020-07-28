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Россияне выводят валюту с традиционных вкладов в банках на карты
Россияне в июне забрали 332,1 миллиона долларов с традиционных банковских вкладов, однако на текущие счета, в первую очередь карты, положили в 2,5 раза больше - РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:59
россия
максим осадчий
экономика
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РИА Новости
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россия, максим осадчий, экономика

Россияне выводят валюту с традиционных вкладов в банках на карты

12:59 28.07.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россияне в июне забрали 332,1 миллиона долларов с традиционных банковских вкладов, однако на текущие счета, в первую очередь карты, положили в 2,5 раза больше - 846,7 миллиона долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Он напомнил, что в марте и апреле – в острой фазе кризиса в связи с коронавирусом – вкладчики совершили набег на банки, забрав из них рекордный объем валюты: валютные вклады населения за эти два месяца сократились на 6,1 миллиарда долларов. В результате у населения образовался огромный навес валютной ликвидности - "подподушечных" долларов, отметил эксперт.
"По мере смягчения кризиса люди возвращают деньги в банки, но уже преимущественно не на депозиты (так как ставки по депозитам в долларах и евро очень низкие), а на текущие счета – в первую очередь карты. Кроме того, происходит процесс перетока денег с валютных депозитов на валютные карты", - пояснил аналитик.
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