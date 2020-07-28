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Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как актер готовится к суду по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:32
эльман пашаев
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михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду

12:43 28.07.2020 (обновлено: 16:32 28.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как актер готовится к суду по делу о смертельном ДТП.
По его словам, артист "устал от всего" и хочет, чтобы процесс поскорее закончился. Защитник отметил, что объяснил Ефремову, как вести себя на заседании.

"У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения", — сказал Пашаев в комментарии изданию "СтарХит".

Юрист добавил, что актер по-прежнему тяжело переживает ситуацию и готов к любому вердикту.
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Ранее Пресненский суд Москвы назначил предварительное слушание по делу Ефремова на 29 июля. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон. Защита актера направила ходатайство о переносе слушания на срок после 5 августа из-за занятости в других процессах.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. В результате экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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Убийцу на нары!!!
28 июля, 12:51
Арсений Новиков
1800001
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