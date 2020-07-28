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В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске
В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:21
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
лдпр
госдума рф
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
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хабаровск
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

12:42 28.07.2020 (обновлено: 13:21 28.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению, к убийству. Этим можно объяснять действия следственных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связаны и назначения исполняющего обязанности главы региона (Михаила) Дегтярева. И этим же, наверное, объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона", - сказал Песков журналистам.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью
Он отметил, что врио губернатора Дегтярев работает на месте, активно общается с жителями Хабаровского края, и выразил надежду, что активными делами он продемонстрирует главную цель - заботу именно о жителях края, судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем.
"Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учетом специфики региона, с учетом особенностей той ситуации, о которой я только что вам говорил. В остальном я рекомендую все-таки спрашивать правоохранительные органы", - добавил Песков.
Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревЛДПРГосдума РФДмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Если бы у нас был уровень жизни как в США и Франции - то несогласных было бы на несколько порядков меньше...
28 июля, 14:23
SSanchousg80
25003013
Так иди работать
28 июля, 14:24
ASAlex Smolov
80101913
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