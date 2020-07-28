В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению, к убийству. Этим можно объяснять действия следственных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связаны и назначения исполняющего обязанности главы региона (Михаила) Дегтярева. И этим же, наверное, объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что врио губернатора Дегтярев работает на месте, активно общается с жителями Хабаровского края, и выразил надежду, что активными делами он продемонстрирует главную цель - заботу именно о жителях края, судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем.
"Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учетом специфики региона, с учетом особенностей той ситуации, о которой я только что вам говорил. В остальном я рекомендую все-таки спрашивать правоохранительные органы", - добавил Песков.
Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.