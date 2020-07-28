В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

Он отметил, что врио губернатора Дегтярев работает на месте, активно общается с жителями Хабаровского края, и выразил надежду, что активными делами он продемонстрирует главную цель - заботу именно о жителях края, судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем.

"Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учетом специфики региона, с учетом особенностей той ситуации, о которой я только что вам говорил. В остальном я рекомендую все-таки спрашивать правоохранительные органы", - добавил Песков.