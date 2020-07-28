Турция может приостановить геологоразведку в Средиземном море

АНКАРА, 28 июл - РИА Новости. Начатые Анкарой сейсмические исследования в районе острова Начатые Анкарой сейсмические исследования в районе острова Кастелоризо в Средиземном море могут быть приостановлены в ожидании переговоров с греческой стороной, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын

Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.

"Греция – наш важный сосед, мы готовы обсуждать с ней любые темы. Каждый пусть продолжает работы на своих шельфах, а на спорных территориях пусть проводятся совместные работы. Наш президент сказал: "Давайте подойдем конструктивно и немного подождем". Будем вместе решать наши взаимные проблемы", - заявил Калын в эфире телеканала CNN Turk

Он добавил, что давление Греции, использующей свое членство в ЕС, на Турцию, "не приведет ни к какому результату".

Греция заявляет, что район, где Турция начала сейсмические исследования, входит в ее исключительную экономическую зону. Греция выпустила свое оповещение Navtex, которым аннулировало турецкий. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. МИД Греции сообщил, что заявил протест Турции, и Греция подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и Объединенных Нациях.