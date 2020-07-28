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Турция может приостановить геологоразведку в Средиземном море
Начатые Анкарой сейсмические исследования в районе острова Кастелоризо в Средиземном море могут быть приостановлены в ожидании переговоров с греческой стороной, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:42
греция
турция
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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греция, турция, в мире

Турция может приостановить геологоразведку в Средиземном море

12:42 28.07.2020
1034
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 28 июл - РИА Новости. Начатые Анкарой сейсмические исследования в районе острова Кастелоризо в Средиземном море могут быть приостановлены в ожидании переговоров с греческой стороной, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.
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Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
"Греция – наш важный сосед, мы готовы обсуждать с ней любые темы. Каждый пусть продолжает работы на своих шельфах, а на спорных территориях пусть проводятся совместные работы. Наш президент сказал: "Давайте подойдем конструктивно и немного подождем". Будем вместе решать наши взаимные проблемы", - заявил Калын в эфире телеканала CNN Turk.
Он добавил, что  давление Греции, использующей свое членство в ЕС, на Турцию, "не приведет ни к какому результату".
Греция заявляет, что  район, где Турция начала сейсмические исследования, входит в ее исключительную экономическую зону. Греция выпустила свое оповещение Navtex, которым аннулировало турецкий. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. МИД Греции сообщил, что заявил протест Турции, и Греция подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и Объединенных Нациях.
Турция назвала претензии Греции по поводу начатых Турцией сейсмических исследований в районе Кастелоризо необоснованными. Как заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, судно Oruс Reis проводит исследования в пределах континентального шельфа Турции, о границах которого Анкара уведомила ООН. По его словам, правительство Турции выдало лицензию на эти работы в 2012 году. Аксой заявил, что "максималистские требования Греции по континентальному шельфу противоречат международному и прецедентному праву, а также судебным решениям".
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