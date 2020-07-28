Участникам подготовки поправок к Конституции могут вручить госнаграды

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что рабочая группа занималась и юридическими тонкостями, и формулированием текста поправок. Песков напомнил, что над поправками работали представители разных профессий, и это стало залогом широкого вовлечения людей в процесс.

"Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, президент регулярно вручает госнаграды, и "это нормальная практика".