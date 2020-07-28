https://ria.ru/20200728/1575037177.html
Участникам подготовки поправок к Конституции могут вручить госнаграды
Участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:40
2020-07-28T13:01
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_0:231:2823:1818_1400x0_80_0_0_7333db3bc3b93d27d9d4a07cf0ee6884.jpg
https://ria.ru/20200724/1574873332.html
https://ria.ru/20200713/1574256866.html
big_medved
Награды надо сделать серебряными, на них вычеканить число 30, на обороте - дерево осину)))
22
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_0:231:2823:1818_1400x0_80_0_0_7333db3bc3b93d27d9d4a07cf0ee6884.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_46:0:2775:2047_1400x0_80_0_0_a125bd64285c3cc827a5b9ae9c259b91.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_387:0:2434:2047_1400x0_80_0_0_97734806cb97069e0be84416bdf5c189.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, дмитрий песков, владимир путин
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что рабочая группа занималась и юридическими тонкостями, и формулированием текста поправок. Песков напомнил, что над поправками работали представители разных профессий, и это стало залогом широкого вовлечения людей в процесс.
"Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, президент регулярно вручает госнаграды, и "это нормальная практика".
Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изменения в Основной закон поддержали 77,92 процента проголосовавших.