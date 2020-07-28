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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200728/1575037177.html
Участникам подготовки поправок к Конституции могут вручить госнаграды
Участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:01
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
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https://ria.ru/20200724/1574873332.html
https://ria.ru/20200713/1574256866.html
Награды надо сделать серебряными, на них вычеканить число 30, на обороте - дерево осину)))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725875_0:231:2823:1818_1400x0_80_0_0_7333db3bc3b93d27d9d4a07cf0ee6884.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, дмитрий песков, владимир путин

Участникам подготовки поправок к Конституции могут вручить госнаграды

12:40 28.07.2020 (обновлено: 13:01 28.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
© Sputnik
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что рабочая группа занималась и юридическими тонкостями, и формулированием текста поправок. Песков напомнил, что над поправками работали представители разных профессий, и это стало залогом широкого вовлечения людей в процесс.
Талия Хабриева
24 июля, 16:00
Хабриева подтвердила заседание рабочей группы по Конституции 30 июля
"Конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, президент регулярно вручает госнаграды, и "это нормальная практика".
Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изменения в Основной закон поддержали 77,92 процента проголосовавших.
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Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию
1119001154
Обсудить 12
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковВладимир Путин
Популярные комментарии
Награды надо сделать серебряными, на них вычеканить число 30, на обороте - дерево осину)))
28 июля, 12:58
big_medved
1731001
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