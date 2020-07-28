Россия передала тест-системы на COVID-19 в 33 страны

"Содействие зарубежным партнерам оказывается посредством безвозмездных поставок высокоэффективных тест-систем. Всего поставлено более 800 тысяч тест-систем в 33 страны мира", - сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".