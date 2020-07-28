https://ria.ru/20200728/1575036870.html
Россия передала тест-системы на COVID-19 в 33 страны
Россия безвозмездно поставила в 33 страны мира более 800 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:35
2020-07-28T12:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество