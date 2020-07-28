https://ria.ru/20200728/1575036798.html
Число заболевших COVID-19 на руднике в Красноярском крае выросло до 72
Количество заболевших коронавирусом на Васильевском руднике в Красноярском крае выросло до 72, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:34
2020-07-28T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424165_0:175:3020:1874_1400x0_80_0_0_6225a36f4e4d8f497b5fba65ca4f577c.jpg
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424165_0:175:3020:1874_1400x0_80_0_0_6225a36f4e4d8f497b5fba65ca4f577c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424165_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_1bb65f959e68790804dfd5186ad5c4fe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424165_486:0:2534:2048_1400x0_80_0_0_2ae6f7ad8c82cd378e8e1d909972776c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край