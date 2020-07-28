Число заболевших COVID-19 на руднике в Красноярском крае выросло до 72

Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными

КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом на Васильевском руднике в Количество заболевших коронавирусом на Васильевском руднике в Красноярском крае выросло до 72, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора

"На Васильевском руднике зарегистрировано всего 72 случая заболевания. За сегодня прироста нет", - сказал собеседник агентства.

В понедельник сообщалось, что на руднике за два дня зафиксировано 56 случаев заболевания среди вахтовиков.

Компания "Васильевский рудник" ведет разведку и добычу рудного золота на территории Партизанского рудного узла в Мотыгинском районе Красноярского края. Работа строится вахтовым методом. Объем добычи составляет порядка 1,4 тонны золота в год.