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Число заболевших COVID-19 на руднике в Красноярском крае выросло до 72
Количество заболевших коронавирусом на Васильевском руднике в Красноярском крае выросло до 72, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край

Число заболевших COVID-19 на руднике в Красноярском крае выросло до 72

12:34 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом на Васильевском руднике в Красноярском крае выросло до 72, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.
"На Васильевском руднике зарегистрировано всего 72 случая заболевания. За сегодня прироста нет", - сказал собеседник агентства.
В понедельник сообщалось, что на руднике за два дня зафиксировано 56 случаев заболевания среди вахтовиков.
Компания "Васильевский рудник" ведет разведку и добычу рудного золота на территории Партизанского рудного узла в Мотыгинском районе Красноярского края. Работа строится вахтовым методом. Объем добычи составляет порядка 1,4 тонны золота в год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский край
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