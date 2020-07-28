https://ria.ru/20200728/1575036743.html
В Кремле прокомментировали избирательные процессы в Белоруссии
В Кремле высоко ценят тех, кто отвечает взаимностью в стремлении развивать союзные отношения Москвы и Минска, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:34
2020-07-28T12:44
союзное государство
президентская кампания в белоруссии
евразийский экономический союз
москва
минск
россия
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_bb9811bcf98552288abe696a3b368ff6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, евразийский экономический союз, москва, минск, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире