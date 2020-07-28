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В Кремле прокомментировали избирательные процессы в Белоруссии
В Кремле высоко ценят тех, кто отвечает взаимностью в стремлении развивать союзные отношения Москвы и Минска, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:44
союзное государство
президентская кампания в белоруссии
евразийский экономический союз
москва
минск
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дмитрий песков
белоруссия
в мире
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353
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президентская кампания в белоруссии, евразийский экономический союз, москва, минск, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали избирательные процессы в Белоруссии

12:34 28.07.2020 (обновлено: 12:44 28.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Избирательный участок в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле высоко ценят тех, кто отвечает взаимностью в стремлении развивать союзные отношения Москвы и Минска, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про кандидатов в президенты Белоруссии.
"Выборы еще не состоялись, оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вымешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше. Для нас важна Белоруссия, для нас важно союзное государство, для нас важно продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ, ЕврАзЭс, так и на двусторонним уровне. И, безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Белоруссии, которые отвечают в этом плане взаимностью, которая является сторонником дальнейшего углубления наших союзных отношений", - сказал Песков журналистам.
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Союзное государствоПрезидентская кампания в БелоруссииЕвразийский экономический союзМоскваМинскРоссияДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
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