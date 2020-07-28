https://ria.ru/20200728/1575036633.html
В Полтавской области украинские истребители проводят учения
Украинские истребители начали плановые летно-тактические учения, в рамках которых будут отработаны воздушные бои группами на средних и малых высотах, сообщила... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:37
2020-07-28T12:37
су-27
министерство обороны украины
полтавская область
в мире
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7 495 645-6601
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-27, министерство обороны украины, полтавская область, в мире
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости.
Украинские истребители начали плановые летно-тактические учения, в рамках которых будут отработаны воздушные бои группами на средних и малых высотах, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Украины
.
"В 831 бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" проходят плановые полеты. Одна из авиационных эскадрилий бригады готовится к летно-тактическим учениям. Восстановление по видам летной подготовки, групповая слетанность в составе пары и звена, воздушные бои группами на средних и малых высотах - основные задачи текущей недели", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.
По словам временно исполняющего обязанности командира авиабригады полковника Александра Мостового, военные отрабатывают готовность к боевым действиям в различных сценариях.
"Наземный персонал и летный состав вкладываются в определенные сроки. Такие тренировки и навыки необходимы для выполнения скорейшего вывода авиационных подразделений на оперативные аэродромы, чтобы избежать потенциальных потерь от средств воздушного нападения противника. Далее оттачиваем работу инженерно-авиационных подразделений и летных экипажей из других – оперативных аэродромов", - рассказал Мостовой.
Отмечается, что на этой же базе проходят летное обучение пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Сейчас они готовятся к полетам на боевом самолете Су-27
.
Восемьсот тридцать первая бригада располагается в городе Миргороде Полтавской области и подчиняется воздушному командованию "Центр" ВВС Украины.