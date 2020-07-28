В Полтавской области украинские истребители проводят учения

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Украинские истребители начали плановые летно-тактические учения, в рамках которых будут отработаны воздушные бои группами на средних и малых высотах, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Украинские истребители начали плановые летно-тактические учения, в рамках которых будут отработаны воздушные бои группами на средних и малых высотах, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Украины

"В 831 бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" проходят плановые полеты. Одна из авиационных эскадрилий бригады готовится к летно-тактическим учениям. Восстановление по видам летной подготовки, групповая слетанность в составе пары и звена, воздушные бои группами на средних и малых высотах - основные задачи текущей недели", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По словам временно исполняющего обязанности командира авиабригады полковника Александра Мостового, военные отрабатывают готовность к боевым действиям в различных сценариях.

"Наземный персонал и летный состав вкладываются в определенные сроки. Такие тренировки и навыки необходимы для выполнения скорейшего вывода авиационных подразделений на оперативные аэродромы, чтобы избежать потенциальных потерь от средств воздушного нападения противника. Далее оттачиваем работу инженерно-авиационных подразделений и летных экипажей из других – оперативных аэродромов", - рассказал Мостовой.

Отмечается, что на этой же базе проходят летное обучение пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Сейчас они готовятся к полетам на боевом самолете Су-27