На Камчатке установлена причина гибели туриста на вулкане Ключевской

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза установила причину гибели туриста, у которого во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке резко ухудшилось состояние здоровья, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 6 июля спасателям поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка (высота вулкана 4750 метров), на северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он находится в бессознательном состоянии. Спасатели выехали на место происшествия. 8 июля со склонов вулкана сняли одного мужчину, поиски второго продолжились.

Однако камнепад и селевые потоки долгое время не позволяли спасателям добраться до вершины Ключевской сопки, где должен был находиться турист. Для помощи спасателям на Камчатку из Приморья прибыли коллеги пропавшего мужчины — альпинисты спортклуба "Восток". Обнаружить тело туриста удалось только 23 июля, после чего участники поисково-спасательной операции спустили его с вулкана и передали следователям.

"В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлена причина смерти альпиниста — "горная болезнь", то есть влияние большой высоты и воздействие атмосферного давления", — говорится в сообщении СК.

Вместе с тем, в ведомстве отмечают, что доследственная проверка по факту гибели альпиниста будет продолжена. Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.