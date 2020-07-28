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На Камчатке установлена причина гибели туриста на вулкане Ключевской
Судебно-медицинская экспертиза установила причину гибели туриста, у которого во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке резко ухудшилось состояние... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:26
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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На Камчатке установлена причина гибели туриста на вулкане Ключевской

14:26 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота вулканологов в районе БТТИ на Камчатке
Работа вулканологов в районе БТТИ на Камчатке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза установила причину гибели туриста, у которого во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке резко ухудшилось состояние здоровья, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что 6 июля спасателям поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка (высота вулкана 4750 метров), на северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он находится в бессознательном состоянии. Спасатели выехали на место происшествия. 8 июля со склонов вулкана сняли одного мужчину, поиски второго продолжились.
Однако камнепад и селевые потоки долгое время не позволяли спасателям добраться до вершины Ключевской сопки, где должен был находиться турист. Для помощи спасателям на Камчатку из Приморья прибыли коллеги пропавшего мужчины — альпинисты спортклуба "Восток". Обнаружить тело туриста удалось только 23 июля, после чего участники поисково-спасательной операции спустили его с вулкана и передали следователям.
"В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлена причина смерти альпиниста — "горная болезнь", то есть влияние большой высоты и воздействие атмосферного давления", — говорится в сообщении СК.
Вместе с тем, в ведомстве отмечают, что доследственная проверка по факту гибели альпиниста будет продолжена. Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
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