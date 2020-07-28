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Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу от нефтепродуктов
Ущерб, причиненный Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов, превысил 46 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Росприроднадзоре. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:38
новости - экология
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
химки
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), химки, происшествия

Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу от нефтепродуктов

12:30 28.07.2020 (обновлено: 12:38 28.07.2020)
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© РИА Новости / Н. Логинов / Перейти в фотобанкХимкинское водохранилище
Химкинское водохранилище
© РИА Новости / Н. Логинов
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Химкинское водохранилище. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ущерб, причиненный Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов, превысил 46 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Росприроднадзоре.
Управление по Московской и Смоленской областям оценило вред реке Грачевка как объекту охраны окружающей среды в 46 миллионов 324 тысяч 671 рубль.
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Загрязнение на поверхности реки в Химках выявили 25 июня. Концентрации загрязняющих веществ в районе разлива превышали допустимые в 177 тысяч 700 раз.
После этого специалисты установили боновые ограждения и обработали реку сорбентом. К 3 июля средний показатель снизился до девятикратного превышения нормы.
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Новости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ХимкиПроисшествия
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