https://ria.ru/20200728/1575036411.html
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу от нефтепродуктов
Ущерб, причиненный Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов, превысил 46 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Росприроднадзоре. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:30
2020-07-28T12:38
новости - экология
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
химки
происшествия
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химки
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), химки, происшествия