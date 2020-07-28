Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу от нефтепродуктов

Управление по Московской и Смоленской областям оценило вред реке Грачевка как объекту охраны окружающей среды в 46 миллионов 324 тысяч 671 рубль.

Загрязнение на поверхности реки в Химках выявили 25 июня. Концентрации загрязняющих веществ в районе разлива превышали допустимые в 177 тысяч 700 раз.