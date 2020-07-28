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РЖД с августа запустят "Ласточки" между Адлером и Анапой
Холдинг РЖД с августа запускает скоростные электропоезда "Ласточка" между Адлером и Анапой, сообщила компания. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:34
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РИА Новости
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353
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туризм, адлер, новости - туризм, ржд, сочи, анапа, краснодарский край

РЖД с августа запустят "Ласточки" между Адлером и Анапой

12:34 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЭлектропоезд
Электропоезд
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Холдинг РЖД с августа запускает скоростные электропоезда "Ласточка" между Адлером и Анапой, сообщила компания.
"Для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности курортных городов Черноморского побережья Краснодарского края с 1 августа холдинг "РЖД" запускает новый маршрут дневного экспресса: Адлер – Краснодар – Анапа ... Стоимость билета – от 1 448 рублей", — говорится в сообщении.
"Ласточки" № 829/830 Адлер-Анапа будут курсировать ежедневно. В первую поездку из Адлера поезд отправится 1 августа, из Анапы – 2 августа.
Отправляясь из Адлера в 13.25 поезд будет прибывать в Анапу в 21.13. В обратном направлении из Анапы "Ласточка" будет отправляться в 05.28 и прибывать в Адлер в 13.16. Время в пути – 7 часов 48 минут.
На маршруте предусмотрены остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9 километр, Абинская, Афипская, Варениковская.
РЖД отмечают, что в поезде для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку в том числе с низких платформ, также имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.
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