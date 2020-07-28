РЖД с августа запустят "Ласточки" между Адлером и Анапой

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Холдинг РЖД с августа запускает скоростные электропоезда "Ласточка" между Адлером и Анапой, сообщила компания.

"Для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности курортных городов Черноморского побережья Краснодарского края с 1 августа холдинг "РЖД" запускает новый маршрут дневного экспресса: Адлер – Краснодар – Анапа ... Стоимость билета – от 1 448 рублей", — говорится в сообщении.

"Ласточки" № 829/830 Адлер-Анапа будут курсировать ежедневно. В первую поездку из Адлера поезд отправится 1 августа, из Анапы – 2 августа.

Отправляясь из Адлера в 13.25 поезд будет прибывать в Анапу в 21.13. В обратном направлении из Анапы "Ласточка" будет отправляться в 05.28 и прибывать в Адлер в 13.16. Время в пути – 7 часов 48 минут.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9 километр, Абинская, Афипская, Варениковская.