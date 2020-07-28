Жителя Архангельской области обвинили в убийстве трех женщин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Жителю Жителю Архангельской области , которого в апреле задержали за убийство трех женщин, поджог и разбойные нападения, предъявлены обвинения по пяти статьям, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Архангельской области.

Следствие обвиняет 27-летнего жителя Устьянского района в убийстве трех лиц, сопряженном с разбоем; разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; попытке поджога; краже со значительном ущербом; двух эпизодах разбойных нападений.

По версии следствия, 3 апреля обвиняемый приехал в Архангельск и остановился у 83-летней дальней родственницы в однокомнатной квартире. Из-за того, что он стал злоупотреблять спиртными напитками, пенсионерка сделала ему замечание, между ними произошел конфликт, он ее задушил, после чего похитил из квартиры 116 тысяч рублей. На протяжении нескольких дней он проживал в квартире, где находилось тело убитой им пенсионерки, и продолжал пить, пока 11 апреля не зашла соседка убитой, у который был ключ от входной двери.

"Обвиняемый задушил 77-летнюю пенсионерку, проник в ее квартиру, где находилась ее 43-летняя дочь. Он обманным путем заманил женщину в соседнюю квартиру, где перерезал ей горло и нанес ей не менее 17 ударов ножом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Потом, как считает следствие, обвиняемый стал душить 12-летнюю внучку убитой пенсионерки, пока она не отдала ему 6400 рублей. Затем он вернулся в квартиру своей родственницы, где находились тела убитых им женщин, и поджег квартиру.

Из Архангельска он проследовал в поселок Октябрьский Устьянского района. Там, по версии следствия, он совершил два разбойных нападения на продавцов магазинов.

В ходе допроса, как следует из пресс-релиза следкома, обвиняемый признал свою вину и пояснил, что преступления совершил в состоянии опьянения с корыстной целью, так как ему нужны были деньги для приобретения алкоголя и развлечений.