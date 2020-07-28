Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575035849.html
Жителя Архангельской области обвинили в убийстве трех женщин
Жителю Архангельской области, которого в апреле задержали за убийство трех женщин, поджог и разбойные нападения, предъявлены обвинения по пяти статьям, сообщила РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:18
архангельская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://ria.ru/20200721/1574630878.html
архангельская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_69c453036ad8d288152bbc7a22ff8dc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
архангельская область, происшествия

Жителя Архангельской области обвинили в убийстве трех женщин

12:25 28.07.2020 (обновлено: 15:18 28.07.2020)
840
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Жителю Архангельской области, которого в апреле задержали за убийство трех женщин, поджог и разбойные нападения, предъявлены обвинения по пяти статьям, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Архангельской области.
Следствие обвиняет 27-летнего жителя Устьянского района в убийстве трех лиц, сопряженном с разбоем; разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; попытке поджога; краже со значительном ущербом; двух эпизодах разбойных нападений.
По версии следствия, 3 апреля обвиняемый приехал в Архангельск и остановился у 83-летней дальней родственницы в однокомнатной квартире. Из-за того, что он стал злоупотреблять спиртными напитками, пенсионерка сделала ему замечание, между ними произошел конфликт, он ее задушил, после чего похитил из квартиры 116 тысяч рублей. На протяжении нескольких дней он проживал в квартире, где находилось тело убитой им пенсионерки, и продолжал пить, пока 11 апреля не зашла соседка убитой, у который был ключ от входной двери.
"Обвиняемый задушил 77-летнюю пенсионерку, проник в ее квартиру, где находилась ее 43-летняя дочь. Он обманным путем заманил женщину в соседнюю квартиру, где перерезал ей горло и нанес ей не менее 17 ударов ножом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Потом, как считает следствие, обвиняемый стал душить 12-летнюю внучку убитой пенсионерки, пока она не отдала ему 6400 рублей. Затем он вернулся в квартиру своей родственницы, где находились тела убитых им женщин, и поджег квартиру.
Из Архангельска он проследовал в поселок Октябрьский Устьянского района. Там, по версии следствия, он совершил два разбойных нападения на продавцов магазинов.
В ходе допроса, как следует из пресс-релиза следкома, обвиняемый признал свою вину и пояснил, что преступления совершил в состоянии опьянения с корыстной целью, так как ему нужны были деньги для приобретения алкоголя и развлечений.
Мужчина арестован.
Сотрудник полиции
21 июля, 10:19
После гибели детей в Архангельской области возбудили уголовное дело
0022122
Обсудить 0
Архангельская областьПроисшествия
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 43 904
Взлом дверного замка
В Москве обокрали квартиру начальницы отдела "Роскосмоса"
Запорный кран на компрессорной станции Русская
В Болгарии назвали возможную причину аварии на газопроводе
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко попросила ГП усилить контроль в сфере экологии
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону запустят в августе
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Глава Приамурья назвал причину протестов в Хабаровске
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали решение суда в отношении журналиста Френкеля
Полицейский
Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно
Вечный огонь
Сушившими одежду у Вечного огня в Кирове оказались две школьницы
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
Ситуация в Донецкой области
В Полтавской области украинские истребители проводят учения
Актриса, режиссер и сценарист Ольга Анохина
Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в московской больнице
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске
Молодой человек за компьютером
Роскачество рассказало, как сохранить здоровье при работе на компьютере
Сотрудник полиции
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния