В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 43 904

ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Увеличение ежесуточного числа заражений Увеличение ежесуточного числа заражений коронавирусом наблюдается в Польше , сообщает министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 502 человек. В предыдущие дни фиксировалось 337, 443, 584 и 485 новых заражений соответственно.

Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала эпидемии составило 43 904.

По данным минздрава, за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек. Общее число летальных случаев составило 1682.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1655 человек, 61 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 94 920 находятся на карантине, 33 043 выздоровели.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.