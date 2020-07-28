Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575035674.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 43 904
Увеличение ежесуточного числа заражений коронавирусом наблюдается в Польше, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_5964d51b06916ac773748f605f16b7d7.jpg
польша
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_5964d51b06916ac773748f605f16b7d7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_65fad438cf6de15357ea0ec586d42b88.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_864:0:4320:3456_1400x0_80_0_0_b7cf5942cfd5aabd12ddfd50209598ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 43 904

12:24 28.07.2020
425
© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Увеличение ежесуточного числа заражений коронавирусом наблюдается в Польше, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 502 человек. В предыдущие дни фиксировалось 337, 443, 584 и 485 новых заражений соответственно.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала эпидемии составило 43 904.
По данным минздрава, за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек. Общее число летальных случаев составило 1682.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1655 человек, 61 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 94 920 находятся на карантине, 33 043 выздоровели.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
410000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко попросила ГП усилить контроль в сфере экологии
Запорный кран на компрессорной станции Русская
В Болгарии назвали возможную причину аварии на газопроводе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Архангельской области обвинили в убийстве трех женщин
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону запустят в августе
Старая часть города Дераа (Дераа-аль-Баляд), район, где началась сирийская война. 20 октября 2018
Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии
Саратов
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 56
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Глава Приамурья назвал причину протестов в Хабаровске
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
В Сирию за сутки вернулись 90 беженцев из Ливана
Ситуация в Донецкой области
В Полтавской области украинские истребители проводят учения
День ВМФ в Севастополе
В Севастополе прокомментировали протест Киева из-за парада в День ВМФ
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Россия передала тест-системы на COVID-19 в 33 страны
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Число заболевших COVID-19 на руднике в Красноярском крае выросло до 72
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Гетманцев заразился коронавирусом
Избирательный участок в Минске
В Кремле прокомментировали избирательные процессы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о правильности курса в сфере системы нацбезопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния