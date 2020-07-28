https://ria.ru/20200728/1575035674.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 43 904
Увеличение ежесуточного числа заражений коронавирусом наблюдается в Польше, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:24
2020-07-28T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире
ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости.
Увеличение ежесуточного числа заражений коронавирусом
наблюдается в Польше
, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 502 человек. В предыдущие дни фиксировалось 337, 443, 584 и 485 новых заражений соответственно.
Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала эпидемии составило 43 904.
По данным минздрава, за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек. Общее число летальных случаев составило 1682.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии
. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1655 человек, 61 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 94 920 находятся на карантине, 33 043 выздоровели.
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.