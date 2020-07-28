В Болгарии назвали возможную причину аварии на газопроводе

"Считаем, что самой вероятной причиной (аварии - ред.) является старение материала. Так как газопровод был построен в период 1990-1991 годов, что означает, что ему около 30 лет. По нашей ремонтной программе этот участок ремонтировать не планировалось…согласно техническим требованиям, каждые 10 лет необходимо проводить техническую инспекцию. Она проводилась на этом участке в 2014 году", - заявил Малинов болгарскому телеканалу BTV.