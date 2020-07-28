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В Болгарии назвали возможную причину аварии на газопроводе
Износ материала - наиболее вероятная причина аварии на болгарском газопроводе, произошедшей в понедельник, заявил исполнительный директор компании... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:23
турецкий поток
греция
болгария
в мире
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РИА Новости
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353
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турецкий поток, греция, болгария, в мире

В Болгарии назвали возможную причину аварии на газопроводе

12:23 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Износ материала - наиболее вероятная причина аварии на болгарском газопроводе, произошедшей в понедельник, заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.
В понедельник утром авария произошла в районе небольшого населенного пункта Кулата на юго-западе Болгарии, как сообщала ранее компания "Булгартрансгаз". В результате происшествия никто не пострадал. Было повреждено около 200 метров газопровода, ведутся ремонтные работы. Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
"Считаем, что самой вероятной причиной (аварии - ред.) является старение материала. Так как газопровод был построен в период 1990-1991 годов, что означает, что ему около 30 лет. По нашей ремонтной программе этот участок ремонтировать не планировалось…согласно техническим требованиям, каждые 10 лет необходимо проводить техническую инспекцию. Она проводилась на этом участке в 2014 году", - заявил Малинов болгарскому телеканалу BTV.
Малинов добавил, что сейчас рассматриваются несколько возможных причин аварии. По его словам, компания планирует как можно скорее возобновить поставки газа в Грецию.
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Турецкий потокГрецияБолгарияВ мире
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