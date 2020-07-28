https://ria.ru/20200728/1575035314.html
Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:20
2020-07-28T12:20
война в сирии
война в сирии
исламское государство
латакия (город)
сирия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153117/15/1531171551_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_9d7531f61943d6149a47e820910ed2fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, исламское государство, латакия (город), сирия, в мире
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии
за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция
- одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ
.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Латакия – 2, Алеппо – 2. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Хусайния (провинция Дамаск) выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.