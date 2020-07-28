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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:20
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война в сирии, исламское государство, латакия (город), сирия, в мире

Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

12:20 28.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтарая часть города Дераа (Дераа-аль-Баляд), район, где началась сирийская война. 20 октября 2018
Старая часть города Дераа (Дераа-аль-Баляд), район, где началась сирийская война. 20 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Латакия – 2, Алеппо – 2. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в тексте бюллетеня.
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В течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Хусайния (провинция Дамаск) выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Военные действия в провинции Идлиб
27 июля, 22:02
Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоЛатакия (город)СирияВ мире
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