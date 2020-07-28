Глава Приамурья назвал причину протестов в Хабаровске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что люди митингуют в Хабаровске не только из-за ареста Сергея Фургала, в крае букет проблем.
"Мне кажется, здесь вопрос не только и не столько про фамилию губернатора, сколько в целом букет проблем, букет недовольства людей. Люди считают, что на их мнение (при голосовании - ред.) наплевали, и поэтому вот такой резонанс общественный. Без уважения к людям эту ситуацию не решить", - сказал Орлов во время прямого эфира в Instagram.
Он добавил, что выходящие на несанкционированные митинги в Хабаровске считают арест Фургала "элементом политической борьбы".
Комментируя ситуацию с арестом Фургала, он заметил, что "такие резонансные дела должны максимально широко освещаться в прессе, тогда у людей не будет вопросов".
Орлов выразил надежду, что по ситуации в Хабаровском крае "найдется компромисс". "Абсолютно недопустимо, чтобы в течение долгого времени такой крупный и важный для страны край оставался без руководства. Решение о направлении туда временно исполняющего обязанности абсолютно правильное. А вот справится он с поставленной задачей или нет, будут решать люди на выборах через год", - резюмировал глава Приамурья.
Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.