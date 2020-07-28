Глава Приамурья назвал причину протестов в Хабаровске

В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается

В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается

Он добавил, что выходящие на несанкционированные митинги в Хабаровске считают арест Фургала "элементом политической борьбы".

Комментируя ситуацию с арестом Фургала, он заметил, что "такие резонансные дела должны максимально широко освещаться в прессе, тогда у людей не будет вопросов".