В Сирию за сутки вернулись 90 беженцев из Ливана

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Девяносто беженцев вернулись в Девяносто беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 90 беженцев (в том числе: женщин – 27, детей – 46). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружен и уничтожен 41 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.