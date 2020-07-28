https://ria.ru/20200728/1575034881.html
В Сирию за сутки вернулись 90 беженцев из Ливана
Девяносто беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:14
2020-07-28T12:14
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РИА Новости
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война в сирии, сирия, ливан, в мире
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Девяносто беженцев вернулись в Сирию
из Ливана
за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 90 беженцев (в том числе: женщин – 27, детей – 46). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружен и уничтожен 41 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.