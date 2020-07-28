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Лукашенко заявил о правильности курса в сфере системы нацбезопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выбранный курс на создание надежной системы национальной безопасности оказался правильным. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:14
александр лукашенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, витебск, минск, брест, в мире

Лукашенко заявил о правильности курса в сфере системы нацбезопасности

12:14 28.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выбранный курс на создание надежной системы национальной безопасности оказался правильным.
Данное заявление глава государства сделал во вторник на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске.
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"В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Президент напомнил, что ранее также побывал в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах (в Бресте и Витебске), пятой отдельной бригаде специального назначения (Марьина Горка) белорусской армии. "Я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени", - подчеркнул белорусский лидер.
Во время визита президент также отметил, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется. По его словам, белорусская армия сегодня - это компактные вооруженные силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства.
По информации на сайте госиздания "СБ. Беларусь Сегодня", Лукашенко также заявил, что в начале 90-х годов бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Он отметил, что денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз: командир взвода в те годы получал до 15 долларов в эквиваленте, а командир полка - 35.
"Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Выбрали верные ориентиры и с гордостью можем сказать: современная система национальной безопасности Беларуси создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
21 июля, 15:22
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
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Александр ЛукашенкоВитебскМинскБрестВ мире
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