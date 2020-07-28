https://ria.ru/20200728/1575034715.html
Глава Роспотребнадзора рассказала о вакцине центра "Вектор" от COVID-19
Вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", не имеет в своем составе биологического агента, поэтому количество негативных реакций от ее применения... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:14
2020-07-28T18:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746029_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_bb58a38fa68f8d55db6fdd0b0706af90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)