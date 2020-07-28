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Глава Роспотребнадзора рассказала о вакцине центра "Вектор" от COVID-19
Вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", не имеет в своем составе биологического агента, поэтому количество негативных реакций от ее применения... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Глава Роспотребнадзора рассказала о вакцине центра "Вектор" от COVID-19

12:14 28.07.2020 (обновлено: 18:03 28.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", не имеет в своем составе биологического агента, поэтому количество негативных реакций от ее применения минимальное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вакцина отличается от всех подобных, потому как она у нас пептидная, то есть не несет биологического агента ни в какой части и в связи с этим является абсолютно ареактогенной", — сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".
Она отметила, что в понедельник в центре "Вектор" начались клинические испытания вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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