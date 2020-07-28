Глава Роспотребнадзора рассказала о вакцине центра "Вектор" от COVID-19

"Вакцина отличается от всех подобных, потому как она у нас пептидная, то есть не несет биологического агента ни в какой части и в связи с этим является абсолютно ареактогенной", — сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".