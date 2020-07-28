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Натали Портман рассказала, когда начнут снимать "Тор: Любовь и гром"
Натали Портман подтвердила, что съемки ленты "Тор: Любовь и Гром" стартуют в начале следующего года. Она рассказала об этом в онлайн-беседе в инстаграме с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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что посмотреть , крис хемсворт, тайка вайтити, кино и сериалы, натали портман, австралия

Натали Портман рассказала, когда начнут снимать "Тор: Любовь и гром"

14:41 28.07.2020
78
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Натали Портман
Актриса Натали Портман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Натали Портман подтвердила, что съемки ленты "Тор: Любовь и Гром" стартуют в начале следующего года. Она рассказала об этом в онлайн-беседе в инстаграме с Сереной Уильямс.
"Мне не терпится уже приступить к работе над фильмом. Мы будем его снимать в Австралии в начале следующего года. Думаю, я смогу поехать туда с детьми", — поделилась она.
"У меня еще есть время, чтобы накачать мускулы, я пока не успела это сделать. Сижу на диете, но тренироваться еще не начала", — уточнила актриса.
Она также отметила, что наверняка никто ничего сказать сейчас не может из-за пандемии, и все может поменяться, но пока в планах поездка в Австралию в начале следующего года.
"Мне самой интересно, смогу ли я набрать необходимую физическую форму к съемкам", — добавила она.
Портман уточнила также, что ее персонаж становится по сюжету женским воплощением Тора.
Режиссер фильма — Тайка Вайтити. В четвертой части вновь появятся Крис Хемсворт (Тор) и Тесса Томпсон (Валькирия), а главного злодея сыграет новичок франшизы Кристиан Бэйл.
Тайка Вайтити
15 сентября 2019, 20:04Культура
Хемсворт или Портман: Тайка Вайтити рассказал, какой Тор главнее
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Культурачто посмотретьКрис ХемсвортТайка ВайтитиКино и сериалыНатали ПортманАвстралия
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