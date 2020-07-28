Натали Портман рассказала, когда начнут снимать "Тор: Любовь и гром"

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Натали Портман подтвердила, что съемки ленты "Тор: Любовь и Гром" стартуют в начале следующего года. Она . Натали Портман подтвердила, что съемки ленты "Тор: Любовь и Гром" стартуют в начале следующего года. Она рассказала об этом в онлайн-беседе в инстаграме с Сереной Уильямс.

"Мне не терпится уже приступить к работе над фильмом. Мы будем его снимать в Австралии в начале следующего года. Думаю, я смогу поехать туда с детьми", — поделилась она.

"У меня еще есть время, чтобы накачать мускулы, я пока не успела это сделать. Сижу на диете, но тренироваться еще не начала", — уточнила актриса.

Она также отметила, что наверняка никто ничего сказать сейчас не может из-за пандемии, и все может поменяться, но пока в планах поездка в Австралию в начале следующего года.

"Мне самой интересно, смогу ли я набрать необходимую физическую форму к съемкам", — добавила она.

Портман уточнила также, что ее персонаж становится по сюжету женским воплощением Тора.