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Турпоток в Тульскую область растет после снятия ограничений по COVID-19
Около 130 тысяч туристов посетили Тульскую область после отмены в конце июня введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений, что на четверть... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:12
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тульская область, общество

Турпоток в Тульскую область растет после снятия ограничений по COVID-19

12:12 28.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТурпоток в Тульскую область растет после снятия ограничений по COVID-19
Турпоток в Тульскую область растет после снятия ограничений по COVID-19
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 28 июл — РИА Новости. Около 130 тысяч туристов посетили Тульскую область после отмены в конце июня введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений, что на четверть больше, чем за аналогичный период в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Вопрос развития туризма обсуждался на оперативном совещании в региональном правительстве.
"Туристическая отрасль – в числе наиболее пострадавших из-за ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако, вместе с поэтапным снятием ограничений возрос спрос на путешествия внутри страны", – цитируют в правительстве главу региона Алексея Дюмина.
С 29 июня, когда был снят ряд ограничений, Тульскую область посетили порядка 128 тысяч туристов, в то время как в июле 2019 года гостей было только около 97,5 тысяч. Традиционно популярностью пользуются Тульский кремль, музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна", музей-заповедник "Куликово поле".
"В Тульской области уже есть знаковые туристические места. Однако задача, стоящая перед регионом, не только поддерживать созданное, но и развивать перспективные территории, куда захотят приезжать туристы. При комплексном подходе в развитии таких территорий мы сможем вывести туризм в области на качественно новый уровень", – сказал Алексей Дюмин.
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Одна из таких территорий – природно-антропогенный рекреационный комплекс Романцевские горы, который за выходные посещают до 15 тысяч человек. Романцевские горы – это бывшие шахты, где сформировался необычный для Центральной России гористый пейзаж, сочетающий "пустынный" рельеф, изрезанные трещинами склоны, озера невероятных оттенков. Местность обладает благоприятными условиями для организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Территория, получившая широкую известность в интернет-пространстве, вошла в топ-10 необычных мест для отдыха в России по версии РБК. Год назад Романцевским горам был присвоен статус особо охраняемой природной территории местного значения. По словам губернатора, найден потенциальный инвестор для развития объекта.
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