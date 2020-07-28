В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 56

САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пожилой пациент с Еще один пожилой пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области , общее число летальных случаев в регионе возросло до 56, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.

К 27 июля в области скончались 55 пациентов с COVID-19.

"(Скончался) мужчина 73 лет… (У него был) значительный объем поражения легких с развитием острого почечного повреждения, которое потребовало проведения заместительной почечной терапии. Был переведен на ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, из-за масштабного поражения легких и ряда тяжелых сопутствующих заболеваний наступила смерть больного", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что у пациента с COVID-19 в числе сопутствующих заболеваний имелась ишемическая болезнь сердца и атеросклеротическая болезнь сердца.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9111 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5369 пациентов.