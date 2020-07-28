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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 56
Еще один пожилой пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области, общее число летальных случаев в регионе возросло до 56, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:12
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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 56

12:12 28.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пожилой пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области, общее число летальных случаев  в регионе возросло до 56, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
К 27 июля в области скончались 55 пациентов с COVID-19.
"(Скончался) мужчина 73 лет… (У него был) значительный объем поражения легких с развитием острого почечного повреждения, которое потребовало проведения заместительной почечной терапии. Был переведен на ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, из-за масштабного поражения легких и ряда тяжелых сопутствующих заболеваний наступила смерть больного", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что у пациента с COVID-19 в числе сопутствующих заболеваний имелась ишемическая болезнь сердца и атеросклеротическая болезнь сердца.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9111 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5369 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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