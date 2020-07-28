https://ria.ru/20200728/1575034383.html
Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Гетманцев заразился коронавирусом
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой и налоговой политики, депутат фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев сообщил, что заразился... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:10
2020-07-28T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
даниил гетманцев
коронавирусы
верховная рада украины
воз
украина
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, даниил гетманцев, коронавирусы, верховная рада украины, воз, украина, в мире