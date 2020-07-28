Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575034383.html
Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Гетманцев заразился коронавирусом
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой и налоговой политики, депутат фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев сообщил, что заразился... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
даниил гетманцев
коронавирусы
верховная рада украины
воз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573201166_0:116:2663:1613_1400x0_80_0_0_74dde3ef14cd86a572b7ecc3f2ad0c65.jpg
https://ria.ru/20200520/1571713056.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573201166_0:116:2663:1613_1400x0_80_0_0_74dde3ef14cd86a572b7ecc3f2ad0c65.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573201166_179:0:2482:1727_1400x0_80_0_0_5e6215021ebd2870f6ea96c80dc99e59.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573201166_467:0:2194:1727_1400x0_80_0_0_21aa5f9d154c1648ea17df4107ba7da0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, даниил гетманцев, коронавирусы, верховная рада украины, воз, украина, в мире

Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Гетманцев заразился коронавирусом

12:10 28.07.2020
74
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой и налоговой политики, депутат фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев сообщил, что заразился коронавирусом.
"Вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест", - написал во вторник Гетманцев на своей странице в Facebook.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
20 мая, 10:17Распространение нового коронавируса
Депутат Рады от "Батькивщины" заразился коронавирусом
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Даниил ГетманцевКоронавирусыВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
Рекомендуем
Саратов
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 56
Взлом дверного замка
В Москве обокрали квартиру начальницы отдела "Роскосмоса"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Глава Роспотребнадзора рассказала о вакцине центра "Вектор" от COVID-19
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
В Сирию за сутки вернулись 90 беженцев из Ливана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о правильности курса в сфере системы нацбезопасности
Старая часть города Дераа (Дераа-аль-Баляд), район, где началась сирийская война. 20 октября 2018
Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии
Машина скорой помощи
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Запорный кран на компрессорной станции Русская
В Болгарии назвали возможную причину аварии на газопроводе
Вечный огонь
Сушившими одежду у Вечного огня в Кирове оказались две школьницы
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко попросила ГП усилить контроль в сфере экологии
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 43 904
Ситуация в Донецкой области
В Полтавской области украинские истребители проводят учения
День ВМФ в Севастополе
В Севастополе прокомментировали протест Киева из-за парада в День ВМФ
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Глава Приамурья назвал причину протестов в Хабаровске
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали решение суда в отношении журналиста Френкеля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния