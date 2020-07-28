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Распространение нового коронавируса
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В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 2860
Почти 80% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 2860

12:10 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Почти 80% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 73 пациента с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 3620 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 15. Выздоровело всего 2860 пациентов", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 174 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 68, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7906 человек, остаются под наблюдением 385 человек, в том числе 211 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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