В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 2860

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Почти 80% заразившихся Почти 80% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 73 пациента с коронавирусом, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3620 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 15. Выздоровело всего 2860 пациентов", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 174 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 68, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7906 человек, остаются под наблюдением 385 человек, в том числе 211 – в условиях самоизоляции на дому.