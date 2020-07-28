Роскачество рассказало, как сохранить здоровье при работе на компьютере

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ежедневное использование компьютеров и смартфонов чревато стрессом для человеческого организма, как снизить этот ущерб, говорится в материалах Ежедневное использование компьютеров и смартфонов чревато стрессом для человеческого организма, как снизить этот ущерб, говорится в материалах Роскачества

"Человеческое тело пока не успело адаптироваться к специфике нагрузки информационной эпохи, и постоянный "онлайн" для него большой стресс", - говорится в сообщении.

Например, при длительном использовании компьютера возникает "компьютерный зрительный синдром", который может перерасти в "синдром сухого глаза", сопровождающийся потерей остроты зрения, усталостью в глазах и их жжением, болью в голове. В дальнейшем это может привести к хроническим головным болям, развитию стойкой близорукости и постоянным проблемам с аккомодацией зрения, предупреждают эксперты.

Роскачество советует минимизировать ущерб для глаз с помощью нескольких простых действий. В частности, рабочее место должно быть правильно освещено, естественный свет на монитор - попадать сбоку, преимущественно слева, а также не надо забывать моргать. Расстояние от глаз до монитора компьютера должно составлять около 70 сантиметров, то есть примерно длина вытянутой руки.

"В идеале при работе с компьютером каждые 15-20 минут отводите глаза от монитора, и 5-10 секунд смотрите в окно или на отдаленные объекты. Через каждый час активной работы давайте глазам 15 минут отдыха. В обеденный перерыв обязательно дайте глазам отдохнуть и не "утыкайтесь" в экран", - говорится в сообщении.