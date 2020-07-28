Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575034231.html
Роскачество рассказало, как сохранить здоровье при работе на компьютере
Ежедневное использование компьютеров и смартфонов чревато стрессом для человеческого организма, как снизить этот ущерб, говорится в материалах Роскачества. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:32
роскачество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_e8b454b6d2f5735dbdb43e0b0b7c1fbf.jpg
https://ria.ru/20200726/1574946015.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_e8b454b6d2f5735dbdb43e0b0b7c1fbf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_fd4bd24b0994eb9f992a1fa77d315dea.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_544:0:2592:2048_1400x0_80_0_0_8c36470eb48e8c12d9be1ca96590e0cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, здоровье - общество

Роскачество рассказало, как сохранить здоровье при работе на компьютере

12:32 28.07.2020
460
© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ежедневное использование компьютеров и смартфонов чревато стрессом для человеческого организма, как снизить этот ущерб, говорится в материалах Роскачества.
"Человеческое тело пока не успело адаптироваться к специфике нагрузки информационной эпохи, и постоянный "онлайн" для него большой стресс", - говорится в сообщении.
Например, при длительном использовании компьютера возникает "компьютерный зрительный синдром", который может перерасти в "синдром сухого глаза", сопровождающийся потерей остроты зрения, усталостью в глазах и их жжением, болью в голове. В дальнейшем это может привести к хроническим головным болям, развитию стойкой близорукости и постоянным проблемам с аккомодацией зрения, предупреждают эксперты.
Роскачество советует минимизировать ущерб для глаз с помощью нескольких простых действий. В частности, рабочее место должно быть правильно освещено, естественный свет на монитор - попадать сбоку, преимущественно слева, а также не надо забывать моргать. Расстояние от глаз до монитора компьютера должно составлять около 70 сантиметров, то есть примерно длина вытянутой руки.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
26 июля, 17:13
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
"В идеале при работе с компьютером каждые 15-20 минут отводите глаза от монитора, и 5-10 секунд смотрите в окно или на отдаленные объекты. Через каждый час активной работы давайте глазам 15 минут отдыха. В обеденный перерыв обязательно дайте глазам отдохнуть и не "утыкайтесь" в экран", - говорится в сообщении.
Необходимо следить за осанкой: спина должна слегка опираться на спинку стула, локти - согнуты под углом в 90 градусов, запястья – комфортно лежать на столе, а корпус тела - располагаться на расстоянии 20 сантиметров от клавиатуры. Кроме того, важно чередовать сеансы работы за компьютером с прогулками, зарядкой и физическими упражнениями.
240001
Обсудить 0
РоскачествоЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Число заболевших COVID-19 на руднике в Красноярском крае выросло до 72
Избирательный участок в Минске
В Кремле прокомментировали избирательные процессы в Белоруссии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали решение суда в отношении журналиста Френкеля
Электропоезд
РЖД с августа запустят "Ласточки" между Адлером и Анапой
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Россия передала тест-системы на COVID-19 в 33 страны
Химкинское водохранилище
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу от нефтепродуктов
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о работе российских офицеров в СЦКК в Донбассе
Запорный кран на компрессорной станции Русская
В Болгарии назвали возможную причину аварии на газопроводе
Ситуация в Донецкой области
В Полтавской области украинские истребители проводят учения
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону запустят в августе
Взлом дверного замка
В Москве обокрали квартиру начальницы отдела "Роскосмоса"
Отель в Анталье
Турция может приостановить геологоразведку в Средиземном море
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Архангельской области обвинили в убийстве трех женщин
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Глава Приамурья назвал причину протестов в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Лента новостейМолния